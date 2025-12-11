Рискуете попасть в беду: строгие запреты на 11 декабря

Этот день по поверьям благоприятен для наведения порядка в голове и в пространстве

В этот четверг, 11 декабря, православные христиане и греко-католики чтят памятьпреподобного Никона Печерского. До Нового года осталось 20 дней.

Никон был среди первых монахов, основавших Киево-Печерскую лавру. Он отличался особой жесткостью веры. Преподобный был известен тем, что не соглашался крестить детей бояр или князей ради привилегий, а соблюдал каноны без компромиссов.

Именно Никон постриг в монашество молодого Никита, впоследствии ставшего преподобным Никитой Затворником. После подвижнической жизни Никон умер в мире и был похоронен в Ближних пещерах Лавры.

Традиции и приметы 11 декабря

По народной традиции, работа в этот день должна быть спокойной и умеренной, без лишней спешки или конфликтов. Считалось, что день способствует упорядочению мнений и домашних дел.

Выпал снег 11 декабря – ждите мягкую зиму;

мороз и ясное небо – январь будет сухим и холодным;

резкий ветер в этот день – зима будет переменчивой и с оттепелями;

на деревьях иней — к обильной зимней влаге и хорошему урожаю следующим летом.

зима. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 11 декабря

ссориться и провоцировать конфликты — любая ссора закладывает эмоциональное бремя на весь зимний период;

обманывать кого-то или хитрить — скоро попадете в беду;

делать важные начинания — считалось, что день носит защитный, а не деловой характер;

отказывать в помощи — отказ в поддержке этого дня "перекрывает" человеку удачу на зиму.

