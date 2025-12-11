Ризикуєте втрапити у халепу: суворі заборони на 11 грудня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цей день за повір'ями сприятливий для наведення порядку у голові та у просторі
Цього четверга, 11 грудня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять преподобного Никона Печерського. До Нового року залишилося 20 днів.
Никон був серед перших ченців, які заснували Києво-Печерську лавру. Він відзначався особливою твердістю віри. Преподобний був відомий тим, що не погоджувався хрестити дітей бояр чи князів заради привілеїв, а дотримувався канонів без компромісів.
Саме Никон постриг у монашество молодого Никиту, який згодом став преподобним Никитою Затворником. Після подвижницького життя Никон спочив у мирі та був похований у Ближніх печерах Лаври.
Традиції та прикмети 11 грудня
За народною традицією робота цього дня має бути спокійною та помірною, без зайвого поспіху чи конфліктів. Вважалося, що день сприяє впорядкуванню думок і домашніх справ.
- Випав сніг 11 грудня — чекайте на м'яку зиму;
- мороз і ясне небо — січень буде сухим і холодним;
- різкий вітер в цей день — зима буде мінливою і з відлигами;
- на деревах іній — до рясної зимової вологи й доброго врожаю наступного літа.
Що не можна робити 11 грудня
- сваритися і провокувати конфлікти — будь-яка сварка закладає емоційний тягар на весь зимовий період;
- обманювати когось чи хитрувати — скоро потрапите у халепу;
- робити важливі починання — вважалося, що день має захисний, а не діловий характер;
- відмовляти у допомозі — відмова у підтримці цього дня "перекриває" людині удачу на зиму.
"Телеграф" писав раніше, коли українці святкують День святого Миколая у 2025 році. Не забудьте про перенесення дати.