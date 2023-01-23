Укр

Андрюша, с именинами! Красивые открытки и поздравления на День ангела Андрея

Имя Андрей широко распространено в Украине — оно древнее, благозвучное и наполнено глубоким смыслом. Ранее мы рассказывали, что 13 декабря по старому стилю христиане восточного обряда в Украине отмечают День святого апостола Андрея Первозванного. А теперь "Телеграф" подготовил подборку поздравлений с именинами для Андреев.

  • С днем именин, Андрюша! Пусть ангел оберегает тебя от неприятных событий и злых людей, и жизнь преподносит каждый день только позитивные эмоции и хорошие сюрпризы.
  • Андрей, с Днем ангела! Желаю как можно больше добра, улыбок, позитива и радости, — в этот день и все прочие.
  • В день именин желаю мирного неба, верных товарищей, крепкого здоровья и молодости души, — остальное приложится. С Днем ангела Андрея!
  • Поздравляю с твоим днём, Андрей! Пусть с тобой пребудут вдохновение и бодрость духа, а все вершины на жизненном пути оказываются преодолимы.
  • Поздравляю с именинами Андрея, от всего сердца желаю сил, упорства, мудрости и воли к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонёк любви!

Поздравления с Днем ангела Андрея
С Днем ангела Андрея открытки
Андрей День ангела поздравления
Андрей с именинами — картинки с Днем ангела Андрея
Открытка с Днем ангела Андрея
Именины Андрея — Поздравление Андрею с Днем ангела
День ангела Андрея картинки
Душевное поздравление с Днем ангела Андрея
Прикольные поздравления с Днем ангела Андрея
Ранее мы писали, что нельзя делать в День святого Андрея Первозванного 2025.

