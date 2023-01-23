Андрюша, с именинами! Красивые открытки и поздравления на День ангела Андрея

Не забудьте поздравить Андрюшу с именинами

Имя Андрей широко распространено в Украине — оно древнее, благозвучное и наполнено глубоким смыслом. Ранее мы рассказывали, что 13 декабря по старому стилю христиане восточного обряда в Украине отмечают День святого апостола Андрея Первозванного. А теперь "Телеграф" подготовил подборку поздравлений с именинами для Андреев.

Короткие поздравления с Днем ангела Андрея

С днем именин, Андрюша! Пусть ангел оберегает тебя от неприятных событий и злых людей, и жизнь преподносит каждый день только позитивные эмоции и хорошие сюрпризы.

Андрей, с Днем ангела! Желаю как можно больше добра, улыбок, позитива и радости, — в этот день и все прочие.

В день именин желаю мирного неба, верных товарищей, крепкого здоровья и молодости души, — остальное приложится. С Днем ангела Андрея!

Поздравляю с твоим днём, Андрей! Пусть с тобой пребудут вдохновение и бодрость духа, а все вершины на жизненном пути оказываются преодолимы.

Поздравляю с именинами Андрея, от всего сердца желаю сил, упорства, мудрости и воли к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонёк любви!

Открытки для поздравления на День ангела Андрея

Ранее мы писали, что нельзя делать в День святого Андрея Первозванного 2025.