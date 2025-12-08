За долги могут забрать единственное жилье. Адвокат назвала критическую сумму

В Украине принятие документа вызвало большой резонанс

Верховная Рада Украины 4 ноября в первом чтении поддержала законопроект №14005 о взыскании долгов. Если его примут, правила для должников станут жестче, а по Украине распространились слухи, якобы за малейшие долги по коммуналке будут отбирать жилье.

Что нужно знать:

Законопроект №14005 для ускорения исполнения судебных решений ВР приняла в первом чтении

Проект закона не устанавливает новых правил по изъятию жилья за долги

Однако по действующему законодательству изъятие единого жилья возможно, если долг превысит определенную сумму

Ольга Брус — адвокат АО "EvrikaLaw", пояснила "Телеграфу", соответствуют ли действительности опасения украинцев. Она подчеркнула, что законопроект №14005 лишь предусматривает автоматизацию уже существующих процедур принудительного исполнения решений, предусмотренных Законом Украины "Об исполнительном производстве", никаких изменений по изъятию жилья за долги в нем нет.

В каких случаях за долги могут забрать жилье

Адвокат отметила, что согласно ч. 1 ст. 50 действующего ЗУ "Об исполнительном производстве", обращение взыскания на объекты недвижимого имущества, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости осуществляется в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества. При этом в первую очередь речь идет о взыскании отдельного от дома земельного участка или другого помещения, принадлежащего должнику. В последнюю очередь подается обращение на взыскание на жилой дом или квартиру, где фактически проживает должник.

Однако обращение взыскания возможно при одном условии. Часть 7 статьи 48 ЗУ "Об исполнительном производстве" указывает, что обращение взыскания на единое жилье возможно, только если общая сумма задолженности превышает 20 минимальных заработных плат (160 тыс. грн). Если долг меньше этой суммы — жилье забрать не могут.

Однако если лицо является злостным неплательщиком коммунальных услуг и имеет задолженность более 160 тыс. грн — под угрозой даже единственное жилье. В свою очередь следует еще раз подчеркнуть, что исполнитель в первую очередь должен обратить взыскание на другое имущество должника, а лишить жилья возможно только в крайнем случае, — пояснила Ольга Брус.

Законопроект 14005 о взыскании долгов – что известно

Законопроект №14005 называется проектом Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении исполнительного производства через цифровизацию. Главная идея авторов – ускорить и повысить эффективность исполнения судебных решений.

Для этого они предлагают перевести в онлайн значительную часть процедур, тогда обмен документами будет происходить без бумажных задержек. Как следствие, должники будут иметь меньше времени на выполнение требований Государственной исполнительной службы.

Кроме того, предусмотрен запуск новой автоматизированной системы взыскания долгов. Она улучшит взаимодействие между банковскими учреждениями, исполнительной службой, государственными органами. Система объединит данные Единого реестра должников с другими государственными базами. Если закон будет принят, арест средств, блокировка карточек или электронных кошельков будут происходить автоматически сразу после открытия исполнительного производства и без непосредственного участия исполнителя.

Напомним, эксперт по публичным (коммунальным) услугам и соответствующей инфраструктуре Ассоциации городов Украины Олег Гарник рассказал "Телеграфу" в чем главная проблема неуплаты счетов за коммуналку. За теплоснабжение украинцы должны до 35 млрд грн, за водоснабжение и водоотвод до 10 млрд грн, а за вывоз бытовых отходов – до 2,5 млрд грн.