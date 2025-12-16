Купил йогурт — подписка в подарок: в магазинах заметили интересную акцию (фото)

Не все марки молочного продукта подпадают под это предложение

В украинских магазинах заметили очень интересную акцию. Купив обычный йогурт, можно получить бесплатную двухнедельную подписку на одну из платформ для просмотра кино.

Покупатели могут приобрести йогурт бренда "Молокия" и получить возможность бесплатно пользоваться сервисом "MEGOGO" в течение 14 дней. Об этом сообщили в посте Telegram-канала "Акции и скидки супермаркетов".

Для этого нужно купить белый йогурт с попкорном, найти внутри упаковки специальный промокод и активировать подписку "Оптимальная" на платформе "MEGOGO".

Известно, что такая акция точно есть в супермаркетах "Сильпо", ведь покупатели подтвердили это в комментариях в соцсетях. Стоимость одного йогурта — около 30 гривен.

При этом на официальном сайте магазина информации об акции нет, поэтому, вероятно, она доступна только в обычных оффлайн-магазинах.

Сколько стоят йогурты в "Сильпо"

