Купил йогурт — подписка в подарок: в магазинах заметили интересную акцию (фото)
Не все марки молочного продукта подпадают под это предложение
В украинских магазинах заметили очень интересную акцию. Купив обычный йогурт, можно получить бесплатную двухнедельную подписку на одну из платформ для просмотра кино.
Покупатели могут приобрести йогурт бренда "Молокия" и получить возможность бесплатно пользоваться сервисом "MEGOGO" в течение 14 дней. Об этом сообщили в посте Telegram-канала "Акции и скидки супермаркетов".
Для этого нужно купить белый йогурт с попкорном, найти внутри упаковки специальный промокод и активировать подписку "Оптимальная" на платформе "MEGOGO".
Известно, что такая акция точно есть в супермаркетах "Сильпо", ведь покупатели подтвердили это в комментариях в соцсетях. Стоимость одного йогурта — около 30 гривен.
При этом на официальном сайте магазина информации об акции нет, поэтому, вероятно, она доступна только в обычных оффлайн-магазинах.
