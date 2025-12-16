Купив йогурт — підписка в подарунок: у магазинах помітили цікаву акцію (фото)

Не всі марки молочного продукту підпадають під цю пропозицію

В українських магазинах помітили дуже цікаву акцію. Купивши звичайний йогурт можна отримати безкоштовну двотижневу підписку на одну із платформ для перегляду кіно.

Покупці можуть придбати йогурт бренду "Молокія" та отримати можливість безкоштовно користуватися сервісом "MEGOGO" протягом 14 днів. Про це повідомили у пості Telegram-каналу "Акції та знижки супермаркетів".

Для цього потрібно купити білий йогурт із попкорном, знайти всередині упаковки спеціальний промокод і активувати передплату "Оптимальна" на платформі MEGOGO.

Відомо, що така акція точно є в супермаркетах "Сільпо", адже покупці підтвердили це в коментарях у соцмережах. Вартість одного йогурту — близько 30 гривень.

При цьому на офіційному сайті магазину інформації про акцію немає, тому, ймовірно, вона доступна лише у звичайних, офлайн-магазинах.

