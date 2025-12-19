"Let It Snow!" и "Jingle Bells": как голос Фрэнка Синатры стал символом зимних праздников (фото)

Американский певец в последний раз выступил на концерте в 79 лет

Фрэнк Синатра был одним из самых известных американских певцов и актеров ХХ века. В 1940-х годах он стал кумиром молодежи в США и работал с популярными студиями того времени, а впоследствии основал собственный лейбл Reprise Records.

Его карьера длилась более 50 лет и охватывала музыку и кино. Синатра получил "Оскар" за роль в фильме и за это время записал около 100 популярных песен, среди которых "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!". Как закончилась жизнь одной из самых влиятельных фигур в истории американской музыки, написал "Телеграф".

В день его смерти погас американский небоскреб Empire State Building и бульвар Лас-Вегас-Стрип: какие хиты Фрэнка Синатры до сих пор слушают на зимние праздники

Фрэнсис Альберт Синатра родился 12 декабря 1915 года в городе Хобокен, штат Нью-Джерси. Он был американским певцом и актером, который стал одним из самых известных голосов ХХ века. Синатра приобрел популярность благодаря мягкому стилю пения и узнаваемому тембру.

Фрэнк Синатра – легенда американской музыки и кино

С юных лет его называли Фрэнки и "Голос". Позже за ним закрепились прозвища Мистер "Голубые глаза" и "Старейшина". Они появились из-за его внешности и влияния в музыкальном мире.

Карьера Синатры началась в период свинга. В середине 1940-х годов он стал кумиром молодежи и записывал песни на студии Columbia Records. В конце этого десятилетия он пережил спад популярности и сосредоточился на работе в кино.

Студия Columbia Records

В 1954 году Синатра получил премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "From Here to Eternity". Уже с 1955 года он вернулся в музыку и начал выпускать сольные альбомы на лейбле Capitol Records. Эти работы получили положительные отзывы критиков.

В 1958 году певец основал собственный лейбл Reprise Records. Там вышли альбомы Ring-A-Ding-Ding, Sinatra at the Sands и Francis Albert Sinatra & Antônio Carlos Jobim. Многие из этих записей стали известны далеко за пределами США.

Синатра основал собственный лейбл Reprise Records

За полвека активной работы Синатра записал около 100 популярных синглов. Его исполнение песен Джорджа Гершвина, Кола Портера и Ирвинга Берлина вошли в классику эстрадной музыки. Его репертуар охватывал самые известные американские композиции в свое время.

В 1971 году Синатра объявил о завершении карьеры, но продолжал выступать. В 1980 году он записал песню New York, New York, которая стала одним из его поздних хитов. Последний концерт артиста состоялся в 1994 году, когда ему было 79 лет.

Семья музыканта

Фрэнсис Синатра был единственным ребёнком в семье итальянских иммигрантов Наталины Гаравенты и Антонио Мартино Синатры. Он воспитывался в римско-католической традиции. По данным книги "Попробуй остановить меня", его отец работал боксером, а мать, известная как Долли, оказала влияние в местной политической среде.

Синатра не окончил старшую школу и был исключен из-за плохого поведения. В молодые годы он работал курьером и клепальником на верфи. Петь начал еще ребенком, выступая за чаевые в ночных клубах своего города.

Музыкального образования у него не было и нот не знал. Профессионально петь начал в подростковом возрасте, научившись всему на слух. Именно это послужило основой его будущего стиля.

Голос Синатры завоевывал сердца поклонников мира

Личная жизнь

В личной жизни Синатра имел троих детей от первой жены Нэнси Барбато — Нэнси, Фрэнк и Тина. Также он был женат на актрисах Еве Гарднер, Мии Фэрроу и Барбаре Маркс. С Барбарой Маркс он прожил до конца жизни.

Болезнь

В течение жизни Синатра говорил о сложном эмоциональном состоянии. В 1950-х годах он сказал:

Будучи 18-каратным маниакально депрессивным мужчиной и прожив жизнь, полную жестоких моральных противоречий, у меня есть столько же грусти, сколько и радости Фрэнк Синатра

Его дочь Тина также упоминала об этих особенностях в мемуарах "Дочка моего отца".

В 1963 году в интервью Playboy Синатра поделился своими религиозными взглядами: "Я думаю, что я могу обобщить свои религиозные чувства в нескольких абзацах… Но я не верю в личного Бога, от которого зависит мой комфорт, или следующий поворот судьбы". Несмотря на это, он умер католиком и имел католические похороны.

Фрэнк Синатра скончался 14 мая 1998 года в возрасте 82 лет от сердечного приступа. В последние годы он часто лечился из-за болезней сердца и легких, высокого давления, пневмонии, рака мочевого пузыря и деменции. После сердечного приступа в 1997 году он больше не появлялся на публике.

Он скончался в медицинском центре Cedars-Sinai, рядом с супругой. Его последними словами были "Я проиграю". После его смерти было выключено освещение Empire State Building и Лас-Вегас-Стрип.

Небоскреб и бульвар, погасшие вдень смерти певца

Похороны Синатры состоялись 20 мая 1998 года в римско-католической церкви в Беверли-Хиллз. На церемонии присутствовало около 400 человек, еще тысячи поклонников собрались снаружи.

Популярные хиты музыканта

Фрэнк Синатра записал несколько рождественских песен, с годами ставших классикой праздничного периода. Эти композиции регулярно звучат на радио, в подборках и домашних плейлистах в разных странах. Большинство из них было записано в 1950–1960-х годах.

Его рождественские записи отличаются спокойной подачей и свинговым ритмом. В них сочетаются традиционные мелодии и характерный стиль исполнения, который сделал Синатру узнаваемым.

Песня "Have Yourself a Merry Little Christmas" считается одним из известнейших рождественских треков в его исполнении. Она часто звучит в период праздников и входит в многочисленные сборники классической рождественской музыки.

"Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" не имеет прямого упоминания о Рождестве, но давно ассоциируется с зимними праздниками. Версия Синатры стала популярной благодаря легкому ритму и джазовой манере пения.

Композиция "Jingle Bells" в его исполнении получила новое звучание. Она отличается быстрым темпом и ориентирована на пляски.

"The Christmas Song (Merry Christmas to You)", также известная по строке Chestnuts Roasting on an Open Fire, является одной из наиболее часто исполняемых рождественских песен в мире. Запись Синатры часто используют в качестве фоновой музыки во время праздничных вечеров.

Песня "Mistletoe and Holly" является одной из немногих рождественских композиций, которые Синатра не перепел, а записал как отдельную авторскую работу. Она вышла в 1957 году и передает настроение американского Рождества в середине ХХ века.

"I’ll Be Home for Christmas" была записана в период, когда песня уже ассоциировалась с темой возвращения домой. Она часто звучала для людей, которые проводили праздники вдали от семьи.

Композиция "Santa Claus Is Comin’ to Town" в исполнении Синатры имеет быстрый темп и легкое настроение. Она ориентирована на широкую аудиторию и часто используется в детских и семейных программах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинец Александр Акопов спас жизнь более сотни человек и стал героем Турции.