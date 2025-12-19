"Let It Snow!" и "Jingle Bells": как голос Фрэнка Синатры стал символом зимних праздников (фото)
Американский певец в последний раз выступил на концерте в 79 лет
Фрэнк Синатра был одним из самых известных американских певцов и актеров ХХ века. В 1940-х годах он стал кумиром молодежи в США и работал с популярными студиями того времени, а впоследствии основал собственный лейбл Reprise Records.
Его карьера длилась более 50 лет и охватывала музыку и кино. Синатра получил "Оскар" за роль в фильме и за это время записал около 100 популярных песен, среди которых "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!". Как закончилась жизнь одной из самых влиятельных фигур в истории американской музыки, написал "Телеграф".
В день его смерти погас американский небоскреб Empire State Building и бульвар Лас-Вегас-Стрип: какие хиты Фрэнка Синатры до сих пор слушают на зимние праздники
Фрэнсис Альберт Синатра родился 12 декабря 1915 года в городе Хобокен, штат Нью-Джерси. Он был американским певцом и актером, который стал одним из самых известных голосов ХХ века. Синатра приобрел популярность благодаря мягкому стилю пения и узнаваемому тембру.
С юных лет его называли Фрэнки и "Голос". Позже за ним закрепились прозвища Мистер "Голубые глаза" и "Старейшина". Они появились из-за его внешности и влияния в музыкальном мире.
Карьера Синатры началась в период свинга. В середине 1940-х годов он стал кумиром молодежи и записывал песни на студии Columbia Records. В конце этого десятилетия он пережил спад популярности и сосредоточился на работе в кино.
В 1954 году Синатра получил премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "From Here to Eternity". Уже с 1955 года он вернулся в музыку и начал выпускать сольные альбомы на лейбле Capitol Records. Эти работы получили положительные отзывы критиков.
В 1958 году певец основал собственный лейбл Reprise Records. Там вышли альбомы Ring-A-Ding-Ding, Sinatra at the Sands и Francis Albert Sinatra & Antônio Carlos Jobim. Многие из этих записей стали известны далеко за пределами США.
За полвека активной работы Синатра записал около 100 популярных синглов. Его исполнение песен Джорджа Гершвина, Кола Портера и Ирвинга Берлина вошли в классику эстрадной музыки. Его репертуар охватывал самые известные американские композиции в свое время.
В 1971 году Синатра объявил о завершении карьеры, но продолжал выступать. В 1980 году он записал песню New York, New York, которая стала одним из его поздних хитов. Последний концерт артиста состоялся в 1994 году, когда ему было 79 лет.
Семья музыканта
Фрэнсис Синатра был единственным ребёнком в семье итальянских иммигрантов Наталины Гаравенты и Антонио Мартино Синатры. Он воспитывался в римско-католической традиции. По данным книги "Попробуй остановить меня", его отец работал боксером, а мать, известная как Долли, оказала влияние в местной политической среде.
Синатра не окончил старшую школу и был исключен из-за плохого поведения. В молодые годы он работал курьером и клепальником на верфи. Петь начал еще ребенком, выступая за чаевые в ночных клубах своего города.
Музыкального образования у него не было и нот не знал. Профессионально петь начал в подростковом возрасте, научившись всему на слух. Именно это послужило основой его будущего стиля.
Личная жизнь
В личной жизни Синатра имел троих детей от первой жены Нэнси Барбато — Нэнси, Фрэнк и Тина. Также он был женат на актрисах Еве Гарднер, Мии Фэрроу и Барбаре Маркс. С Барбарой Маркс он прожил до конца жизни.
Болезнь
В течение жизни Синатра говорил о сложном эмоциональном состоянии. В 1950-х годах он сказал:
Будучи 18-каратным маниакально депрессивным мужчиной и прожив жизнь, полную жестоких моральных противоречий, у меня есть столько же грусти, сколько и радости
Его дочь Тина также упоминала об этих особенностях в мемуарах "Дочка моего отца".
В 1963 году в интервью Playboy Синатра поделился своими религиозными взглядами: "Я думаю, что я могу обобщить свои религиозные чувства в нескольких абзацах… Но я не верю в личного Бога, от которого зависит мой комфорт, или следующий поворот судьбы". Несмотря на это, он умер католиком и имел католические похороны.
Фрэнк Синатра скончался 14 мая 1998 года в возрасте 82 лет от сердечного приступа. В последние годы он часто лечился из-за болезней сердца и легких, высокого давления, пневмонии, рака мочевого пузыря и деменции. После сердечного приступа в 1997 году он больше не появлялся на публике.
Он скончался в медицинском центре Cedars-Sinai, рядом с супругой. Его последними словами были "Я проиграю". После его смерти было выключено освещение Empire State Building и Лас-Вегас-Стрип.
Похороны Синатры состоялись 20 мая 1998 года в римско-католической церкви в Беверли-Хиллз. На церемонии присутствовало около 400 человек, еще тысячи поклонников собрались снаружи.
Популярные хиты музыканта
Фрэнк Синатра записал несколько рождественских песен, с годами ставших классикой праздничного периода. Эти композиции регулярно звучат на радио, в подборках и домашних плейлистах в разных странах. Большинство из них было записано в 1950–1960-х годах.
Его рождественские записи отличаются спокойной подачей и свинговым ритмом. В них сочетаются традиционные мелодии и характерный стиль исполнения, который сделал Синатру узнаваемым.
Песня "Have Yourself a Merry Little Christmas" считается одним из известнейших рождественских треков в его исполнении. Она часто звучит в период праздников и входит в многочисленные сборники классической рождественской музыки.
"Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" не имеет прямого упоминания о Рождестве, но давно ассоциируется с зимними праздниками. Версия Синатры стала популярной благодаря легкому ритму и джазовой манере пения.
Композиция "Jingle Bells" в его исполнении получила новое звучание. Она отличается быстрым темпом и ориентирована на пляски.
"The Christmas Song (Merry Christmas to You)", также известная по строке Chestnuts Roasting on an Open Fire, является одной из наиболее часто исполняемых рождественских песен в мире. Запись Синатры часто используют в качестве фоновой музыки во время праздничных вечеров.
Песня "Mistletoe and Holly" является одной из немногих рождественских композиций, которые Синатра не перепел, а записал как отдельную авторскую работу. Она вышла в 1957 году и передает настроение американского Рождества в середине ХХ века.
"I’ll Be Home for Christmas" была записана в период, когда песня уже ассоциировалась с темой возвращения домой. Она часто звучала для людей, которые проводили праздники вдали от семьи.
Композиция "Santa Claus Is Comin’ to Town" в исполнении Синатры имеет быстрый темп и легкое настроение. Она ориентирована на широкую аудиторию и часто используется в детских и семейных программах.
