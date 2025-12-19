"Let It Snow!" та "Jingle Bells": як голос Френка Сінатри став символом зимових свят (фото)

Американський співак востаннє виступив на концерті у 79 років

Френк Сінатра був одним із найвідоміших американських співаків і акторів ХХ століття. У 1940-х роках він став кумиром молоді в США та працював зі популярними студіями того часу, а згодом заснував власний лейбл Reprise Records.

Його кар’єра тривала понад 50 років і охоплювала музику та кіно. Сінатра отримав "Оскар" за роль у фільмі і за цей час записав близько 100 популярних пісень, серед яких "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!". Як закінчилось життя однієї з найвпливовіших фігур в історії американської музики, написав "Телеграф".

Френсіс Альберт Сінатра народився 12 грудня 1915 року в місті Гобокен, штат Нью-Джерсі. Він був американським співаком і актором, який став одним із найвідоміших голосів ХХ століття. Сінатра здобув популярність завдяки м’якому стилю співу та впізнаваному тембру.

Френк Сінатра — легенда американської музики та кіно

З юних років його називали Френкі та "Голос". Пізніше за ним закріпилися прізвиська Містер "Блакитні Очі" та "Старійшина". Вони з’явилися через його зовнішність і вплив у музичному світі.

Кар’єра Сінатри почалася в період свінґу. У середині 1940-х років він став кумиром молоді та записував пісні на студії Columbia Records. Наприкінці цього десятиліття він пережив спад популярності й зосередився на роботі в кіно.

Студія Columbia Records

У 1954 році Сінатра отримав премію "Оскар" за роль другого плану у фільмі "From Here to Eternity". Уже з 1955 року він повернувся до музики й почав випускати сольні альбоми на лейблі Capitol Records. Ці роботи отримали позитивні відгуки критиків.

У 1958 році співак заснував власний лейбл Reprise Records. Там вийшли альбоми Ring-A-Ding-Ding, Sinatra at the Sands та Francis Albert Sinatra & Antônio Carlos Jobim. Багато з цих записів стали відомими далеко за межами США.

Сінатра заснував власний лейбл Reprise Records

За пів століття активної роботи Сінатра записав близько 100 популярних синглів. Його виконання пісень Джорджа Гершвіна, Кола Портера та Ірвінга Берліна увійшли до класики естрадної музики. Його репертуар охоплював найвідоміші американські композиції свого часу.

У 1971 році Сінатра оголосив про завершення кар’єри, але продовжував виступати. У 1980 році він записав пісню "New York, New York", яка стала одним із його пізніх хітів. Останній концерт артиста відбувся у 1994 році, коли йому було 79 років.

Родина музиканта

Френсіс Сінатра був єдиною дитиною в родині італійських іммігрантів Наталіни Ґаравенти та Антоніо Мартіно Сінатри. Він виховувався в римокатолицькій традиції. За даними книги "Спробуй зупинити мене", його батько працював боксером, а мати, відома як Доллі, мала вплив у місцевому політичному середовищі.

Сінатра не закінчив старшу школу й був виключений через погану поведінку. У молоді роки він працював кур’єром і клепальником на верфі. Співати почав ще дитиною, виступаючи за чайові в нічних клубах свого міста.

Музичної освіти він не мав і нот не знав. Професійно співати почав у підлітковому віці, навчившись усього на слух. Саме це стало основою його майбутнього стилю.

Голос Сінатри завойовував серця шанувальників світу

Особисте життя

У особистому житті Сінатра мав трьох дітей від першої дружини Ненсі Барбато — Ненсі, Френка і Тіну. Також він був одружений з актрисами Евою Ґарднер, Мією Ферроу та Барбарою Маркс. З Барбарою Маркс він прожив до кінця життя.

Хвороба

Упродовж життя Сінатра говорив про складний емоційний стан. У 1950-х роках він сказав:

Будучи 18-каратним маніакально депресивним чоловіком, та проживши життя, повне жорстоких моральних суперечностей, у мені є стільки ж суму, скільки й радості Френк Сінатра

Його донька Тіна також згадувала про ці особливості в мемуарах "Дочка мого батька".

У 1963 році в інтерв’ю для Playboy Сінатра поділився своїми релігійними поглядами: "Я думаю, що я можу узагальнити свої релігійні почуття у кількох абзацах… Але я не вірю в особистого Бога, від якого залежить мій комфорт, або наступний поворот долі". Попри це, він помер католиком і мав католицький похорон.

Френк Сінатра помер 14 травня 1998 року у віці 82 років від серцевого нападу. В останні роки він часто лікувався через хвороби серця й легень, високий тиск, пневмонію, рак сечового міхура та деменцію. Після серцевого нападу в 1997 році він більше не з’являвся на публіці.

Він помер у медичному центрі Cedars-Sinai, поруч із дружиною. Його останніми словами були "Я програю". Після його смерті було вимкнене освітлення Empire State Building і Лас-Вегас-Стріп.

Хмарочос та бульвар, які згасли вдень смерті співака

Похорон Сінатри відбувся 20 травня 1998 року в римо-католицькій церкві в Беверлі-Гіллз. На церемонії були присутні близько 400 людей, ще тисячі шанувальників зібралися зовні.

Популярні хіти музиканта

Френк Сінатра записав кілька різдвяних пісень, які з роками стали класикою святкового періоду. Ці композиції регулярно звучать на радіо, в добірках і домашніх плейлистах у різних країнах. Більшість із них були записані в 1950–1960-х роках.

Його різдвяні записи вирізняються спокійною подачею та свінговим ритмом. У них поєднуються традиційні мелодії та характерний стиль виконання, який зробив Сінатру впізнаваним.

Пісня "Have Yourself a Merry Little Christmas" вважається одним із найвідоміших різдвяних треків у його виконанні. Вона часто звучить у період свят і входить до численних збірок класичної різдвяної музики.

"Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" не має прямої згадки про Різдво, але давно асоціюється із зимовими святами. Версія Сінатри стала популярною завдяки легкому ритму та джазовій манері співу.

Композиція "Jingle Bells" у його виконанні отримала нове звучання. Вона вирізняється швидким темпом і орієнтована на танці.

"The Christmas Song (Merry Christmas to You)", також відома за рядком Chestnuts Roasting on an Open Fire, є однією з найчастіше виконуваних різдвяних пісень у світі. Запис Сінатри часто використовують як фонову музику під час святкових вечорів.

Пісня "Mistletoe and Holly" є однією з небагатьох різдвяних композицій, які Сінатра не переспівав, а записав як окрему авторську роботу. Вона вийшла у 1957 році та передає настрій американського Різдва середини ХХ століття.

"I’ll Be Home for Christmas" була записана під час періоду, коли пісня вже асоціювалася з темою повернення додому. Вона часто звучала для людей, які проводили свята далеко від родини.

Композиція "Santa Claus Is Comin’ to Town" у виконанні Сінатри має швидкий темп і легкий настрій. Вона орієнтована на широку аудиторію та часто використовується в дитячих і сімейних святкових програмах.

