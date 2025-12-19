Россияне могли "взломать" паром во Франции, также досталось Дании: что известно

От попытки взлома пассажирского судна до атак на водоканал и выборы — список инцидентов очень широк

Россия все чаще упоминается при расследовании кибератак и киберпреступлений в Европе. Это может быть частью гибридной войны или единичным случаем, и европейские спецслужбы относятся к этому все серьезнее.

Что нужно знать:

Во Франции на пассажирском пароме обнаружили скрытые миникомпьютеры, подключенные к внутренним системам судна

Расследуется версия дистанционного вмешательства в управление судном, в том числе со стороны РФ

Дания официально обвинила Россию в кибератаках на водоканал и DDoS-атаках перед выборами

Датские власти назвали инциденты элементами гибридной войны и вызвали российского посла

На днях стало известно, что европейские следователи расследуют возможную причастность российских военных хакеров к попыткам взлома компьютерных систем судна, связанного с крупнейшей в мире контейнерной компанией MSC. На борту парома Fantastic были обнаружены скрытые миникомпьютеры типа Raspberry, подключенные к внутренним сетям и оснащенные сотовыми модемами для удаленного доступа. Почти одновременно с этим появилось сообщение, что правительство Дании обвиняет Россию в двух кибератаках. "Телеграф" собрал основные факты об этих инцидентах.

Попытка дистанционного захвата пассажирского судна во Франции

Французские спецслужбы обнаружили на пассажирском пароме Fantastic высокотехнологичное шпионское устройство, которое потенциально позволяло дистанционно вмешиваться в управление судном. Инцидент произошел во время захода парома в порт Сет на юге Франции. Судно курсирует между Францией, Италией и Северной Африкой и способно перевозить более двух тысяч пассажиров.

Министр внутренних дел Франции подтвердил, что расследование сосредоточено на версии иностранного вмешательства, отметив, что подобные угрозы "очень часто происходят из одной и той же страны". Хотя официально государство не было названо, эти заявления были восприняты как намек на Россию.

Задержание членов экипажа

В рамках расследования французские службы безопасности задержали двух членов экипажа. Один из них — гражданин Латвии, недавно принятый стажером, был обвинен в попытке незаконного доступа к автоматизированным системам "в интересах иностранного государства". Второго подозреваемого, гражданина Болгарии, после допроса освободили без обвинений.

Следователи проверяют, имел ли задержанный доступ к зонам ограниченного доступа, в частности, к навигационным и коммуникационным системам. Несмотря на отрицание подозреваемого, дело рассматривается в более широком контексте гибридных операций, которые, по оценкам французских спецслужб, Россия все чаще осуществляет, используя граждан других стран Восточной Европы. Расследование показало сходство методов и технических решений с ранее приписываемыми российской военной разведкой, в частности подразделениям ГРУ.

Киберудары России против критической инфраструктуры Дании

Служба оборонной разведки Дании официально заявила, что Россия стоит за двумя серьезными кибератаками: взломом датского водоканала в 2024 году и серией DDoS-атак накануне муниципальных и региональных выборов. По данным разведки, в атаки были привлечены пророссийские хакерские группировки, связанные с РФ.

При атаке на водопроводную станцию хакеру удалось изменить давление в насосах, что привело к прорыву труб. Датские власти назвали эти действия четким свидетельством гибридной войны, целью которой является создание опасности, дестабилизация общества и наказание стран, поддерживающих Украину.

Датская система водоснабжения

Вмешательство в избирательные процессы

Накануне муниципальных и региональных выборов в Дании 2025 г. многочисленные правительственные и государственные вебсайты пострадали от DDoS-атак, направленных на перегрузку серверов и нарушение доступа. DDIS заявила, что атаки были направлены не только на нарушение работы цифровых услуг, но и на привлечение внимания общественности и усиление опасности в политически щепетильный период. Датские чиновники признали, что страна не была достаточно готова к таким атакам, а инциденты продемонстрировали способность злоумышленников парализовать важные элементы государственной инфраструктуры. На этом фоне Дания объявила о вызове российского посла и назвала действия Москвы "совершенно неприемлемыми".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Средиземном море Силы обороны Украины могли ликвидировать высокопоставленного чиновника ГРУ. Именно его считают ответственными за дроновые налеты в Европе и прочее.