"А самокат?" Навчання на новому танку Кім Чен Ина та доньки стали мемами (фото)

Заявлено, що бойова машина може збивати дрони та ракети

Навчання на новому бойовому танку у КНДР викликали шквал мемів. Адже керував ними північнокорейський лідер Кім Чен Ин разом зі своєю 13-річною донькою Чжу Е.

Як зазначає Bloomberg, танк нібито може блокувати ракетні та безпілотні атаки зі "стовідсотковою ефективністю". "Телеграф" вже створив кілька тематичних мемів.

Основною темою для жартів можна вважати те, що доньці Кім Чен Ина всього 13 років. Дівчата в цьому віці у батьків просять нові самокати чи телефон, а не прогулянку полігоном в танку. До слова, фото де лідер КНДР лежить на кузові машини, а Чжу Е сидить в середині, виглядає досить кумедно.

Меми про Кім Чен Ина з донькою та новий танк

Також можна тільки припустити як насправді мати 13-річної дівчинки ставиться до таких "розваг" з батьком. Хоча враховуючи те, що Кім Чен Ин напочатку 2026 надав донці посаду в Ракетному управлінні КНДР, вона може вже й навчання з запуску ядерки проходити.

Що передувало

Про новий танк Північної Кореї відомо не так багато, усі його технічні характеристики — це заявлені адміністрацією дані. Фактично "стовідсоткова ефективність" проти БПЛА та ракет може виявитись неправдою. Однак в КНДР вже на всю хваляться новою розробкою.

Кім Чен Ин та його донька на танку. Фото: KCNA via REUTERS

Кім Чен Ин заявив, що нову машину розробляли 7 років. Вона буде основним бойовим танком країни і допоможе модернізувати операції північнокорейських сил.

Зауважимо, що хоч офіційно назву "супер-танка" не називали, цілком ймовірно, що йдеться про Cheonma-2 / Cheonma-3. Адже наприкінці 2025 саме цю машину називали тою, що може протидіяти повітряним цілям. Тут слід розуміти, що цей танк — це не ППО, це перехоплювач для власного захисту.

Танк Cheonma-2. Фото: Вікіпедія

Його принцип може полягати у:

виявлені загрози радаром — ракети чи дрона;

автоматичне прицілення та постріл у ціль перехоплювачем;

знищення цілі у повітрі до попадання у танк.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перемога Кім Чен Ина на виборах викликала шквал жартів у мережі.