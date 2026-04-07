Львовяне голову сломают. Как на востоке Украины называют маленькую кухонную тряпку

В украинском языке немало диалектизмов, распространенных только в нескольких регионах. Так, некоторые слова с востока не поймут галичане или львовяне, к примеру, "віхтик ".

По данным толкового словаря, "віхтик" или "віхоть" — это старое украинское слово, которое означает небольшой клок соломы, сена, пакли или тряпки. Его обычно использовали для мытья, чистки чего-нибудь, или же как временную затычку.

Однако в восточных регионах в основном так называли небольшой кусочек ткани, которым мыли посуду. Иногда "віхтиком" также именовали небольшой клок соломы, которым белили стены или мазали дома. Интересно, что иногда слово использовали в контексте брани, ведь "віхтиком" могли называть мягкого и бесхарактерного человека.

К слову, "віхтиком" также называли жмутки чего-то, в частности овощей или зерновых культур. Поэтому раньше часто можно было услышать: "На столі хліб, намазаний маслом, – дві скибки, в мисочці віхтик редьки, трохи у воді, щоб не зів'яла".

Примеры использования слова:

Бідахи подорожні, як і ми самі, позатулювали [шибки] віхтиками та газетними папірцями (Барв., Опов.., 1902, 26);

Малий [Віктор] так старався, так пихтів, тягаючи за ними крейду або віхтик, що цілком заслуговував бути повноправним членом їхнього товариства (Ів., Таємниця, 1959, 143)

