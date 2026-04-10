Стоит ли печь паски в Страстную пятницу. Священник посоветовал, как провести этот день

Христиане восточного обряда (православные, греко-католики) переживают самый скорбный день года – Страстную пятницу. Ее также называют Великая Пятница.

О том, как Церковь советует провести этот день "Телеграфу", рассказал священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о. Тарас Видюк:

"Великая пятница – самый скорбный день для всех православных христиан. Мы с великой печалью вспоминаем последние часы земной жизни нашего Спасителя: Его несправедливое осуждение, страдания и мучения, насмешки над Ним и издевательство, распятие и смерть. В этот день в храмах не совершается Божественная литургия, а пост особенно строгий", — объяснил священник.

Можно ли печь паски и красить яйца в Страстную пятницу

Этот день нужно посвятить молитве, говорит отец Тарас. В Страстную пятницу не пекут паски и не делают пасхальные яйца.

"Если же не успели, разрешается выпекать и в Великую субботу. Красить пасхальные яйца также принято в Чистый четверг или уже в Великую субботу. А вот в Страстную пятницу этого не делают, ведь это день скорби, когда вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа", — говорит священник.

Он добавил, что в Страстную пятницу — день распятия Христа — нужно избегать тяжелого физического труда и не заниматься хозяйственными делами без крайней необходимости. Это день скорби, в который стараются больше молчать и молиться.

