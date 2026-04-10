Чи варто пекти паски у Страсну п'ятницю. Священник порадив, як провести цей день

Він присвячений роздумам про страждання і смерть Ісуса Христа

Християни східного обряду (православні, греко-католики) переживають найскорботніший день року — Страсну п'ятницю. Її також називають Велика П'ятниця.

Про те, як Церква радить провести цей день "Телеграфу" розповів священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Видюк: Що насправді є гріхом на Великдень, а що — ні: священник про головні заборони та міфи

"Велика п’ятниця – найскорботніший день для всіх православних християн. Ми з великою тугою згадуємо останні години земного життя нашого Спасителя: Його несправедливе осудження, страждання й муки, насмішки над Ним і знущання, розп’яття й смерть. У цей день у храмах не звершується Божественна літургія, а піст є особливо суворим", — пояснив священник

Страсний тиждень

Чи можна пекти паски та фарбувати яйця у Страсну п'ятницю

Цей день треба присвятити молитві, каже отець Тарас. У Страсну п’ятницю не печуть паски та не роблять крашанки.

"Якщо ж не встигли, дозволяється випікати і у Велику суботу. Фарбувати крашанки також прийнято у Чистий четвер або вже у Велику суботу. А ось у Страсну п’ятницю цього не роблять, адже це день скорботи, коли згадують страждання і смерть Ісуса Христа", — каже священник.

Він додав, що у Страсну п’ятницю — день розп’яття Христа — треба уникати важкої фізичної праці та не займатися господарськими справами без крайньої потреби. Це день скорботи, коли намагаються більше мовчати та молитися.

