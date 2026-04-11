Корзинка на каждую Пасху будет, как новая. Простые правила хранения

Следует избегать не только чрезмерной влаги

Обычно на Пасху украинцы несут в церковь освящать паски и другие вкусности в корзинке. Фактически эта корзинка используется раз в год, поэтому ее хранение требует внимания.

"Телеграф" расскажет, как правильно хранить корзинку до следующего праздника и чего нельзя делать. Заметим, что основные принципы подойдут для любого материала.

Прежде всего следует понимать, что на внешний вид корзины влияет и то, как ее используют. То есть складывать еду на пустое дно не следует, надо что-нибудь подстелить. Лучше использовать полотенца и избегать попадания жира на конструкцию.

Как правильно хранить корзину

После Пасхи корзине следует дать "подышать" примерно день в сухом и темном месте, чтобы из него выветрился аромат пищи. Обрабатывать какими-то спреями или мыть не надо. Если есть локальные загрязнения, их следует удалять осторожно влажной тряпкой. Но ни в коем случае не мочите корзину.

Плетеные корзины

Перед тем, как отправлять корзину на полку, ее нужно тщательно пропылесосить и завернуть в натуральную ткань, желательно хлопок. Не используйте пакеты или синтетические ткани, они могут способствовать появлению излишней влаги и плесени.

Хранить корзину следует в теплом, сухом месте. Не следует в нее класть что-то тяжелое, объемное и изменяющее форму. Корзине в шкафу должно быть достаточно места, чтобы ничего не пережимало и не деформировало. При необходимости, чтобы конструкция сохраняла форму, положите в корзину много бумаги, она не будет пережимать, но удержит форму.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать со скорлупой от освященных яиц после Пасхи.