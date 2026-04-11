Кошик на кожен Великдень буде, як новий. Прості правила зберігання

Треба уникати не тільки надмірної вологи

Зазвичай на Великдень українці несуть у церкву освячувати паски та інші смаколики в кошику. Фактично цей кошик використовують раз на рік, тому його зберігання потребує уваги.

"Телеграф" розповість, як правильно зберігати кошик до наступного свята та чого не можна робити. Зауважимо, основні принципи підійдуть для будь-якого матеріалу.

Перш за все слід розуміти, що на зовнішній вигляд кошика впливає й те, як його використовують. Тобто складати їжу на пусте дно не слід, треба щось підстелити. Краще використовувати рушники та уникати потрапляння жиру на конструкцію.

Як правильно зберігати кошик

Після Великодня кошику слід дати "подихати" приблизно день у сухому та темному місці, щоб з нього вивітрився аромат їжі. Обробляти якимись спреями чи мити не треба. Якщо є якісь локальні забруднення, їх слід видаляти обережно вологою ганчіркою. Але в жодному разі не мочіть кошик.

Плетені кошики

Перед тим, як відправляти кошик на полицю, його треба ретельно пропилососити та огорнути в натуральну тканину, бажано бавовну. Не використовуйте пакети чи синтетичні тканини, вони можуть сприяти появі зайвої вологи та плісняви.

Зберігати кошик треба у теплому, сухому місці. Не слід в нього класти щось важке, об'ємне та те, що змінює форму. Кошику в шафі має бути достатньо місця, щоб нічого не перетискало та не деформувало. За потреби, аби конструкція зберігала форму, покладіть у кошик багато паперу, він не перетискатиме, але утримуватиме форму.

