Чтобы не поцеловать замок. Как работают "Новая почта" и "Укрпочта" на Пасху

"Новая почта" и "Укрпочта" изменили график работы в Пасху. 12 апреля оба самых крупных почтовых оператора Украины будут работать сокращенный день.

Новая почта – как работает в Пасхальные праздники

В НП сообщили, что во время праздников будут работать и отделения и адресная доставка. Сокращенный график будет только 12 апреля.

11 апреля (суббота) — Новая почта будет работать по обычному графику;

12 апреля (воскресенье) – сокращенный рабочий день с 10:00 до 16:00;

13 апреля (понедельник) – обычный график работы.

Следует отметить, что в субботу отделения НП работают по графику выходного дня. Обычно с 09:00 до 18:00 или 19:00.

Укрпочта — как работает на Пасху

Отделения национального почтового оператора в воскресенье, 12 апреля, откроются в 12:00. В субботу, 11 апреля и в понедельник, 13 апреля "Укрпочта" будет работать в обычном режиме, сообщил оператор.

