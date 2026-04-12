Можете навлечь бедность на целый год: строгие запреты в первый день Пасхи

Днем в этот день возвращается сторицей

В 2026 году первый день Пасхи приходится на 12 апреля — это главный праздник для христиан, символизирующий Воскресение Иисуса Христа и победу жизни над смертью. Этот день считается точкой отсчета нового духовного цикла, когда после Великого поста и Страстной недели наступает время радости, света и восстановления.

Согласно церковной традиции, в этот день верующие вспоминают воскресение Христа после распятия — событие, ставшее основой всей христианской веры. Богослужение начинается еще ночью. Люди собираются в храмах, чтобы встретить праздник молитвой, а затем освящают пасхальные корзины.

Украинские традиции Пасхи держатся веками, но и адаптируются к современности. После службы семьи собираются за праздничным столом – делятся пасками, яйцами и другими блюдами.

Отдельная традиция — "биться" пасхальными яйцами, когда проверяют, чье яйцо крепче. Это не просто игра, а символ победы жизни. Также во многих регионах принято посещать родственников или принимать гостей – Пасха считается днем единения.

Что нельзя делать в первый день Пасхи

Сразу после службы возвращаться к повседневным делам. Считается, что спешка "сбивает" праздничное настроение и не дает прожить смысл дня. Это время, которое следует посвятить семье и отдыху.

Считать деньги или обсуждать финансы. Если в первый день Пасхи сконцентрироваться на деньгах, год будет неспокойным и нестабильным.

Пасхальные яйца. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Выбрасывать остатки освященной пищи. Пасху и яйца воспринимают как символ благословения, поэтому их нельзя просто выбрасывать — это считается неуважением к празднику.

Остаться наедине надолго. В этот день изоляция считалась плохим знаком. Даже короткое общение не имеет значения.

Отказывать в гостеприимстве. Если к вам пришли гости – их нужно принять. В традиции это связано с идеей открытости и поддержки.

