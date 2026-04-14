Украинцы массово скупают "бабушкины" ковры. Какие именно сейчас в тренде и сколько стоят

Некоторые экземпляры стоят по 100 тысяч

Многие слышали выражение, что мода циклична и все повторяется, однако новые дизайнерские решения это точно подтверждают. Ведь стильными помещениями считают те, где есть ковер на стене. Да, то, что раньше называли пережитком СССР и безвкусицей, сейчас стало едва ли не лучшим дизайнерским решением.

"Телеграф" расскажет, почему люди возвращаются к коврам на стенах. Заметим, что немаловажную роль в этом играет именно узор ковра.

Если раньше ковры были практичным решением и защищали от сквозняков, шума и т.д., то сейчас это украшение интерьера. Дизайнеры все чаще используют их в обустройстве квартир, особенно если речь идет о скандинавском стиле. Он предполагает использование натуральных материалов, много дерева, однотонную мебель, а ковры разбавляют эту суровость и придают уюта.

Советский ковер на стене

Что дают ковры на стенах:

Улучшают акустику. Ведь многие дома и квартиры имеют большие комнаты, которые при минималистическом дизайне создают эхо, а ковер решает эту проблему без ремонта.

Визуальный акцент. Обычно большая стена требует какого-то акцента, при этом многим уже надоели картины, иногда довольно трудно выбрать. Ковер в этом случае придает уют и мягкость.

Долговечность. Качественные ковры из натуральных материалов могут служить десятилетия.

Современный ковер на стене

Какие ковры выбирают в 2026:

Берберские ковры (Марокко) – светлая база + черная геометрия

Ковры-килими (Ближний Восток) — плоские, с этническими орнаментами

Скандинавские тканые модели – яркие абстракции или сдержанные паттерны.

Винтаж и ретро – в том числе советские ковры, но как сознательный стильный акцент

Сколько стоят эти ковры в Украине

Цена ковра зависит не только от материала и размера, но и от производителя. Больше всего на рынке ценят турецкие ковры ручной работы. Их стоимость может достигать 100 тысяч за одно изделие. Однако есть достаточно бюджетные варианты до 1 тысячи за небольшой ковер.

Цена ковров ручной работы

Сколько стоят ковры

Выбирая ковер, обращайте внимание также на то, что его следует правильно подвешивать и крепить, чтобы не перетянуть и не испортить. Особенно это касается тяжелых и больших ковров.

