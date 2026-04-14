Українці масово скупляють "бабусині" килими. Які саме зараз в тренді та скільки коштують

Деякі екземпляри коштують по 100 тисяч

Чимало людей чули вислів, що мода циклічна і все повторюється, однак нові дизайнерські рішення це точно підтверджують. Адже наразі стильними приміщеннями вважають ті, де є килим на стіні. Так, те, що раніше називали пережитком СРСР та несмаком, наразі стало чи не найкращим дизайнерським рішенням.

"Телеграф" розповість, чому люди повертаються до килимів на стінах. Зауважимо, що чималу роль в цьому відіграє саме візерунок килима.

Якщо раніше килими були практичним рішенням та захищали від протягів, шуму тощо, то зараз це прикраса інтер'єру. Дизайнери дедалі частіше використовують їх в облаштуванні квартир, особливо якщо йдеться про скандинавський стиль. Він передбачає використання натуральних матеріалів, багато дерева, однотонні меблі, а килими розбавляють цю суворість та додають затишку.

Радянський килим на стіні

Що дають килими на стінах:

Покращують акустику. Адже чимало будинків та квартир мають великі кімнати, які за мінімалістичного дизайну створюють луну, а килим вирішує цю проблему без ремонту.

Візуальний акцент. Зазвичай велика стіна потребує якогось акценту, при цьому багатьом вже набридли картини, які іноді досить важко обрати. Килим в цьому випадку додає затишку та м'якості.

Довговічність. Якісні килими з натуральних матеріалів можуть служити десятиліття.

Сучасний килим на стіні

Які килими обирають у 2026:

Берберські килими (Марокко) — світла база + чорна геометрія

Килими-кіліми (Близький Схід) — пласкі, з етнічними орнаментами

Скандинавські ткані моделі — яскраві абстракції або стримані патерни

Вінтаж і ретро — у тому числі радянські килими, але як свідомий стильний акцент

Скільки коштують ці килими в Україні

Ціна килима залежить не тільки від матеріалу та розміру, а й від виробника. Найбільше на ринку цінують турецькі килими ручної роботи. Їхня вартість може сягати до 100 тисяч за один виріб. Однак є досить бюджетні варіанти до 1 тисячі за невеликий килим.

Ціна килимів ручної роботи

Скільки коштують килими

Обираючи килим, звертайте увагу також на те, що його слід правильно підвішувати та кріпити, аби не перерозтягнути та не зіпсувати. Особливо це стосується важких та великих килимів.

