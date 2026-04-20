Апрель сошел с ума? В Днепр может вернуться снег, названы даты похолодания
Среда будет самым теплым днем
В Днепр идет нестабильная погода. Уже на этой неделе (20-26 апреля) в городе могут начаться температурные качели с осадками.
Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2.
Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".
Согласно данным сервиса, 20 апреля в Днепре будет прохладным — днем ожидается дождь со снегом при 12°C, а ночью температура опустится до 3°C с вероятностью осадков 70%.
Прогноз на неделю:
- Вт (21.04): Облачно, возможен кратковременный дождь. Днем до +14°C, ночью около +4°C.
- Ср (22.04): Самый теплый день. Выглянет солнце, воздух прогреется до +17°C.
- Чт (23.04): Возвращение циклона. Грозы и сильный ветер. Температура упадет до +11°C.
- Пт (24.04): Затяжные дожди. Днем +9…+10°C. Ночи станут холоднее.
- Выходные (25-26.04): Постепенное прояснение, но без резкого тепла. Стабильные +12…+13°C днем.
Стоит отметить, что о похолодании также сообщает и сайт "Укргидрометцентра". По его прогнозу, на этой неделе в областном центре температура воздуха будет находиться на уровне +3+14 градусов. Возможны дожди. О снеге не сообщается.
Схожее мнение публикуют и специалисты Meteofor. Они считают, что неделя в Днепре выдастся дождливой и прохладной (+3+15 градусов). Возможны грозы.
