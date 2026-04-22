Это "притягивает" в дом трудности: что категорически нельзя делать в праздник 22 апреля

Галина Струс
На праздник Теодора Сикеота нужно придерживаться некоторых запретов. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Сегодня верующие отмечают важный церковный праздник

В этот день, 22 апреля, по новому церковному календарю отмечается важный праздник — День памяти преподобного Теодора Сикеота. Этот праздник имеет свою историю и запреты.

"Телеграф" рассказывает, что нужно знать о празднике и что нельзя делать в этот день.

Церковный праздник 22 апреля

Теодор родился в галатийской Сикее, с детства стремясь к молитве и уединению. Став монахом-аскетом, он вел суровую жизнь в посте и бедности, подражая великим отшельникам.

Его мудрость и дар исцеления привлекали множество учеников, а авторитет признавали даже византийские правители. Несмотря на тягу к затворничеству, Теодор принял сан епископа, продолжая служить людям и оставаясь строгим аскетом на высоком посту.

Святой прославился многочисленными чудесами и пророчествами. После его кончины мощи стали местом массового паломничества, а почитание Теодора Сикеота распространилось далеко за пределы его родины.

Свечи в храме. Фото: Freepik

Что нельзя делать в этот день?

  • Нельзя оставлять беспорядок в доме — он притягивает трудности.
  • Не стоит выяснять отношения с близкими.
  • Не рекомендуется вступать в ссоры и конфликты из-за денег.
  • Не давайте и не берите ничего в долг.

Погодные приметы на 22 апреля

  • Если на небе синие облака — к теплой, но дождливой погоде.
  • Если у берез много сока — к прохладному лету с дождями.
  • Если журавли летят низко и быстро — к ухудшению погоды.

