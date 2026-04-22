Це "притягує" в дім труднощі: що категорично не можна робити у свято 22 квітня

Сьогодні віруючі відзначають важливе церковне свято

Цього дня, 22 квітня, за новим церковним календарем відзначається важливе свято – День пам’яті преподобного Теодора Сікеота. Це свято має свою історію та заборони.

"Телеграф" розповідає, що треба знати про свято та що не можна робити цього дня.

Церковне свято 22 квітня

Теодор народився в галатійській Сікеї, з дитинства прагнучи молитви та усамітнення. Ставши ченцем-аскетом, він вів скромне життя в пості та бідності, наслідуючи великих пустельників.

Його мудрість і дар лікування приваблювали безліч учнів, а авторитет визнавали навіть візантійські правителі. Незважаючи на потяг до самітництва, Теодор прийняв сан єпископа, продовжуючи служити людям і залишаючись суворим аскетом на високому посту.

Святий прославився численними чудесами та пророцтвами. Після його смерті мощі стали місцем масового паломництва, а шанування Теодора Сікеота поширилося далеко за межі його батьківщини.

Що не можна робити цього дня?

Не можна залишати безлад у будинку — він "притягує" труднощі.

Не варто з’ясовувати стосунки із близькими.

Не рекомендується вступати у сварки та конфлікти через гроші.

Не давайте і не беріть нічого в борг.

Погодні прикмети на 22 квітня

Якщо на небі сині хмари – до теплої, але дощової погоди.

Якщо у берез багато соку — до прохолодного літа з дощами.

Якщо журавлі летять низько та швидко — на погіршення погоди.

