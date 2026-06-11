Конец эпохи хаоса на полках: тренд из 70-х со стеклом возвращается в современные дома (фото)

Старые тренды возвращаются в моду

В интерьерном дизайне набирает обороты новый тренд, призванный решить одну из главных бытовых проблем современных квартир — изнурительную уборку пыли на открытых полках. На смену открытым системам хранения, красиво выглядящим только на рендерах застройщиков и страницах каталогов, приходит стильный компромисс из прошлого: рифленое стекло.

Как отмечают эксперты, сегодня фокус смещается в сторону эргономики и ежедневного комфорта, но без ущерба для эстетики. Именно поэтому в мебельную моду возвращается рифленое стекло — тренд, безумно популярный в 1970-1980-х годах. Об этом пишет natemat.

Почему рифленое стекло становится новым хитом.

Компромисс между открытостью и лаконичностью: Стеклянные витрины и шкафы с рифлеными фасадами (особенно в сочетании с LED-подсветкой) позволяют сохранить ощущение легкости и "воздуха" в пространстве, но в то же время надежно защищают посуду от пыли.

Стеклянные витрины и шкафы с рифлеными фасадами (особенно в сочетании с LED-подсветкой) позволяют сохранить ощущение легкости и "воздуха" в пространстве, но в то же время надежно защищают посуду от пыли. Парадоксальный минимализм: Несмотря на свою выразительную текстуру, такое стекло помогает скрыть визуальный хаос, царящий внутри шкафа. Он деликатно размывает силуэты предметов, создавая интересную игру света и теней.

Как этот тренд "Рифленное стекло" видит искусственный интеллект

Визуальное "вытягивание" комнаты: Вертикальные линии на стекле работают так же, как полосатая одежда в моде – они оптически поднимают потолок, придающий простору величию. Это идеальное решение не только для кухонной мебели, но и межкомнатных перегородок в стиле лофт или классике.

Вертикальные линии на стекле работают так же, как полосатая одежда в моде – они оптически поднимают потолок, придающий простору величию. Это идеальное решение не только для кухонной мебели, но и межкомнатных перегородок в стиле лофт или классике. Эффект "тихой роскоши" (Quiet Luxury): Мебель с такими элементами выглядит уникально и изысканно, позволяя отойти от шаблонных и скучных интерьерных решений, которые предлагают массовые девелоперы.

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