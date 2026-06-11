Кінець епохи хаосу на полицях: тренд із 70-х зі склом повертається в сучасні домівки (фото)

Старі тренди повертаються в моду

В інтер'єрному дизайні набирає обертів новий тренд, який покликаний розв'язати одну з головних побутових проблем сучасних квартир — виснажливе прибирання пилу на відкритих полицях. На зміну відкритим системам зберігання, які красиво виглядають лише на рендерах забудовників та сторінках каталогів, приходить стильний компроміс із минулого: рифлене скло.

Як зазначають експерти, сьогодні фокус зміщується в бік ергономіки та щоденного комфорту, але без шкоди для естетики. Саме тому у меблеву моду повертається рифлене скло — тренд, який був шалено популярним у 1970-1980-х роках. Про це пише natemat.

Чому рифлене скло стає новим хітом

Компроміс між відкритістю та лаконічністю: Скляні вітрини та шафи з рифленими фасадами (особливо у поєднанні з LED-підсвіткою) дозволяють зберегти відчуття легкості та "повітря" в просторі, але водночас надійно захищають посуд та речі від пилу.

Скляні вітрини та шафи з рифленими фасадами (особливо у поєднанні з LED-підсвіткою) дозволяють зберегти відчуття легкості та "повітря" в просторі, але водночас надійно захищають посуд та речі від пилу. Парадоксальний мінімалізм: Попри свою виразну текстуру, таке скло допомагає приховати візуальний хаос, що панує всередині шафи. Воно делікатно розмиває силуети предметів, створюючи цікаву гру світла та тіней.

Як цей тренд "Рифлене скло" бачить штучний інтелект

Візуальне "витягування" кімнати: Вертикальні лінії на склі працюють так само, як смугастий одяг у моді — вони оптично піднімають стелю, що додає простору величі. Це ідеальне рішення не лише для кухонних меблів, а й для міжкімнатних перегородок у стилі лофт чи класиці.

Вертикальні лінії на склі працюють так само, як смугастий одяг у моді — вони оптично піднімають стелю, що додає простору величі. Це ідеальне рішення не лише для кухонних меблів, а й для міжкімнатних перегородок у стилі лофт чи класиці. Ефект "тихої розкоші" (Quiet Luxury): Меблі з такими елементами виглядають унікально та вишукано, дозволяючи відійти від шаблонних та нудних інтер'єрних рішень, які пропонують масові девелопери.

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