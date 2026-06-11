Кінець епохи хаосу на полицях: тренд із 70-х зі склом повертається в сучасні домівки (фото)
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Старі тренди повертаються в моду
В інтер'єрному дизайні набирає обертів новий тренд, який покликаний розв'язати одну з головних побутових проблем сучасних квартир — виснажливе прибирання пилу на відкритих полицях. На зміну відкритим системам зберігання, які красиво виглядають лише на рендерах забудовників та сторінках каталогів, приходить стильний компроміс із минулого: рифлене скло.
Як зазначають експерти, сьогодні фокус зміщується в бік ергономіки та щоденного комфорту, але без шкоди для естетики. Саме тому у меблеву моду повертається рифлене скло — тренд, який був шалено популярним у 1970-1980-х роках. Про це пише natemat.
Чому рифлене скло стає новим хітом
- Компроміс між відкритістю та лаконічністю: Скляні вітрини та шафи з рифленими фасадами (особливо у поєднанні з LED-підсвіткою) дозволяють зберегти відчуття легкості та "повітря" в просторі, але водночас надійно захищають посуд та речі від пилу.
- Парадоксальний мінімалізм: Попри свою виразну текстуру, таке скло допомагає приховати візуальний хаос, що панує всередині шафи. Воно делікатно розмиває силуети предметів, створюючи цікаву гру світла та тіней.
- Візуальне "витягування" кімнати: Вертикальні лінії на склі працюють так само, як смугастий одяг у моді — вони оптично піднімають стелю, що додає простору величі. Це ідеальне рішення не лише для кухонних меблів, а й для міжкімнатних перегородок у стилі лофт чи класиці.
- Ефект "тихої розкоші" (Quiet Luxury): Меблі з такими елементами виглядають унікально та вишукано, дозволяючи відійти від шаблонних та нудних інтер'єрних рішень, які пропонують масові девелопери.
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