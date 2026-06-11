Шутки, которые поймут все: свежая подборка анекдотов про "АТБ"

Украинцы продолжают шутить о визитах в супермаркет

Для многих украинцев поход в "АТБ" за продуктами давно превратился в настоящее испытание силы воли. Ведь зайти за хлебом и не купить кучу других вкусностей удается далеко не всем. Более того, в соцсетях регулярно появляются смешные мемы и анекдоты о самой известной сети супермаркетов страны. Телеграф собрал лучшие из них.

Шутки, которые могут поднять настроение даже после большого чека на кассе:

— За чем ты ходил в "АТБ"?

— Уж не помню, но что-то важное точно забыл купить.

***

Жена отправила мужа в магазин с запиской:

"Хлеб, молоко, яйца".

Вернулся с четырьмя пакетами.

— Это что?

— Акции.

***

— Как понять, что ты взрослый?

— Когда радуешься не выходным, а скидке на кофе.

"АТБ" тренирует силу воли и воспитывает выдержку:

– У меня сильная сила воли.

– Проверял?

– Да. Вчера в "АТБ" прошел мимо всех акций.

– И что купил?

— Валерьянку.

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План:

Купить хлеб — 30 грн.

Реальность:

Хлеб – 30 грн.

Все остальное – 870 грн.

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Самый быстрый способ узнать, что ты голоден:

Зайти в АТБ после работы.

Народная мудрость об "АТБ":

Настоящий оптимист – это человек, который берет у "АТБ" маленькую корзину и верит, что этого хватит.

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Взрослая жизнь – это когда акционный сыр доставляет больше радости, чем пятничная вечеринка.

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— Папа, а что такое стратегический запас?

— Это когда у "АТБ" была хорошая акция.

И напоследок помните:

— Что тяжелее всего в походе в АТБ?

— Вспомнить дома, за чем ты туда шел.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как экономить в "АТБ" по максимуму. Узнайте простые лайфхаки для покупателей.