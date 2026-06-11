Шутки, которые поймут все: свежая подборка анекдотов про "АТБ"
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Украинцы продолжают шутить о визитах в супермаркет
Для многих украинцев поход в "АТБ" за продуктами давно превратился в настоящее испытание силы воли. Ведь зайти за хлебом и не купить кучу других вкусностей удается далеко не всем. Более того, в соцсетях регулярно появляются смешные мемы и анекдоты о самой известной сети супермаркетов страны. Телеграф собрал лучшие из них.
Шутки, которые могут поднять настроение даже после большого чека на кассе:
— За чем ты ходил в "АТБ"?
— Уж не помню, но что-то важное точно забыл купить.
***
Жена отправила мужа в магазин с запиской:
"Хлеб, молоко, яйца".
Вернулся с четырьмя пакетами.
— Это что?
— Акции.
***
— Как понять, что ты взрослый?
— Когда радуешься не выходным, а скидке на кофе.
"АТБ" тренирует силу воли и воспитывает выдержку:
– У меня сильная сила воли.
– Проверял?
– Да. Вчера в "АТБ" прошел мимо всех акций.
– И что купил?
— Валерьянку.
***
План:
Купить хлеб — 30 грн.
Реальность:
Хлеб – 30 грн.
Все остальное – 870 грн.
***
Самый быстрый способ узнать, что ты голоден:
Зайти в АТБ после работы.
Народная мудрость об "АТБ":
Настоящий оптимист – это человек, который берет у "АТБ" маленькую корзину и верит, что этого хватит.
***
Взрослая жизнь – это когда акционный сыр доставляет больше радости, чем пятничная вечеринка.
***
— Папа, а что такое стратегический запас?
— Это когда у "АТБ" была хорошая акция.
И напоследок помните:
— Что тяжелее всего в походе в АТБ?
— Вспомнить дома, за чем ты туда шел.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как экономить в "АТБ" по максимуму. Узнайте простые лайфхаки для покупателей.