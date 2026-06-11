Забудьте о слове "давай": почему его не стоит говорить в украинском и как заменить

Некоторые популярные конструкции являются не характерными для нашего языка

Многие украинцы ежедневно используют слово "давай", когда предлагают что-то своему собеседнику. Однако в украинском языке на самом деле принято говорить иначе.

"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, почему стоит отказаться от слова "давай". Он объяснил, что конструкция с этим словом считаются не характерной для украинского языка.

Стилистически лучшие варианты:

"Ходімо" вместо "давай підемо";

"Сядьмо" вместо "давай сядемо";

"Почнімо" вместо "давай почнемо";

"Берімо" вместо "давай брати".

Напомним, ранее мы писали о том, что почему на украинском здороваться словом "Добрий ранок" неправильно. Дело в том, что во время приветствие утром, следует использовать родительный падеж — "Доброго ранку". А в дневное или вечернее время суток следует использовать именительный падеж.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как на украинском обращаться к Дмитриям правильно. Многие наши соотечественники могут даже не догадываться, насколько много красивых вариантов этого имени существует в родном языке.