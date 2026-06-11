На такому їздив Гітлер. У Дніпрі помітили унікальний Mercedes, що з ним може бути не так (фото)

ШІ збентежили кілька деталей на фото

На дорогах Дніпра побачили ексклюзивний Mercedes. Подібним транспортом володіли Адольф Гітлер та його коханка Єва Браун. Втім, за гарним виглядом може ховатися "самозванець".

Про видне авто повідомили Telegram-канали. За їхніми словами, раритетний транспорт заглухнути посеред міста і його довелося евакуювати.

Відповідно до аналізу штучного інтелекту, може йтися про розкішний автомобіль Mercedes-Benz 500K або 540K Roadster. До останнього варіанту ШІ схиляється більше.

Що відомо про Mercedes-Benz 540K

Mercedes-Benz 540K, розроблений Фрідріхом Гейгером, вперше був представлений у 1936 році на Паризькому автосалоні. Автомобіль випускався у вигляді дво- або чотиримісного кабріолета, чотиримісного купе та семимісного лімузина (з броньованими бічними панелями та броньованим склом). На 1936 рік ціна становила 28 000 рейхсмарок (приблизно 230 000 доларів на 2021 рік).

Історія створення

У 1935 році з ініціативи Адольфа Гітлера, відомого своєю пристрастю до марки, компанія Mercedes-Benz отримала замовлення на збірку трьох броньованих семимісних кабріолетів. Автомобілі призначалися для самого фюрера, а також для Германа Герінга та Генріха Гіммлера.

За основу вибрали найпотужніше і найнадійніше на той момент шасі — Mercedes-Benz 500. Однак через бронювання вага машин підскочила майже до 3 тонн, і стандартний 8-циліндровий мотор вже не справлявся з навантаженням. Щоб компенсувати збільшення у вазі, двигун серйозно модернізували: робочий об’єм розточили до 5,4 літра і додали механічний компресор. Це дозволило підняти потужність до 180 к.с., а максимальну швидкість – до 170 км/год.

Саме це вимушене форсування й дало старт культової серії Mercedes-Benz 540K, яка сьогодні визнана вершиною довоєнного автомобілебудування німецького бренду.

За своєї високої вартості власниками моделі 540К могли стати лише найвпливовіші та найбагатші особи Третього рейху. Крім вищезазначених найвищих нацистських керівників, цією машиною володіли промисловець фон Сіменс, коханка Гітлера Єва Браун і авіаконструктор Хейнкель.

Ціни зараз

На сучасних аукціонах такі розкішні раритетні автомобілі можуть йти з молотка за 1-3 мільйони доларів. А найрідкісніші версії можуть коштувати ще дорожче.

Нюанс

Слід зазначити, що по знімку неможливо достовірно визначити справжність автомобіля. Існує ймовірність, що цей екземпляр є реплікою. Зокрема, ШІ збентежили кілька деталей на фото:

"Фари, хромовані деталі і лінії капота дещо відрізняються від автентичних німецьких машин тих часів. Якщо придивитися до ходової частини, дисків під ковпаками або елементам під капотом (який якраз відкритий для "прикурювання" від сучасного авто справа), там помітні вузли від пізніших серійних машин. Такі автомобілі найчастіше створюються. (наприклад, на базі масових американських чи європейських авто 1970-1980-х років) для весільних кортежів, зйомок у кіно чи приватних колекцій", — зазначає нейромережа.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі з’явилися фото одного з перших Mercedes S320 в Україні.