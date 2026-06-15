Вчені навчилися визначати, яка півкуля мозку керує вашим собакою: до чого тут їх лапи

Завдяки цьому тварин тепер класифікують за п'ятьма різними категоріями

Як і люди, собаки можуть бути правшами, шульгами або амбідекстрами (однаково вправно володіти обома лапами). Хоча ця особливість роками цікавила науковців, досі не існувало точного та надійного інструменту для її вимірювання.

Нове дослідження італійських вчених має на меті змінити це, запровадивши єдиний стандарт оцінки.Дослідження, опубліковане в престижному науковому журналі Royal Society Open Science, провели фахівці Дослідницького підрозділу фізіології та поведінки тварин Університету Барі Альдо Моро, пише losandes.

Чому це важливо

Латеральність (перевага лівої або правої сторони) — це біологічне явище, пов'язане з домінуванням однієї з півкуль головного мозку. У собак це проявляється в тому, яку лапу вони найчастіше використовують для виконання різних завдань (наприклад, щоб притримати іграшку чи зробити перший крок).

Собаки

Науковці зазначають, що це не просто цікава анатомічна дрібниця. Попередні дослідження вже пов'язували латеральність у тварин із силою імунної відповіді, рівнем агресії та навіть когнітивними рисами — такими як схильність до оптимізму чи песимізму. Розуміння того, яка півкуля мозку у собаки є провідною, може допомогти краще збагнути характер, поведінку та стан здоров'я домашнього улюбленця.

Собака біжить

Проте старі методи часто давали суперечливі результати, оскільки базувалися лише на одному тест-завданні і ділили собак на три дуже загальні групи.

П'ять категорій замість трьох

Щоб отримати точніші дані, дослідники розробили нову методику. За основу вони взяли Единбурзький інвентар мануальної домінації, який ще з 1971 року використовують для вивчення ліво- та праворукості у людей.

Новий підхід дозволяє не просто визначити, яку лапу віддає перевагу собака, а й виміряти інтенсивність цієї переваги. Завдяки цьому тварин тепер класифікують за п'ятьма різними категоріями, чітко розрізняючи сильну та слабку домінацію (наприклад, "виражений шульга" чи "помірний правша").

Автори роботи підкреслюють, що такий детальний аналіз рятує від помилок, коли собак із реальною, але слабко вираженою перевагою однієї з лап раніше помилково записували до амбідекстрів.

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