Практически не осталось в Украине. Как выглядит редкая рыба, которую поймал рыбак (фото)

Этот вид встречается преимущественно в реках

Украинка показала в сети, какую редкую рыбу поймал ее отец. Оказалось, что этот вид занесен в Красную книгу.

Об этом девушка рассказала в Threads. Она также опубликовала фотографии рыбы, размеры которой впечатляют.

Ведь, как видно на кадрах, улов достаточно небольшой, но имеет интересную форму и оттенок чешуи. Кажется, что рыба переливается серебряным цветом. По словам автора, ее отец поймал хариуса. Где именно мужчине удалось поймать такую редкую рыбу — неизвестно.

Хариус в Украине

Хариус в Украине

Для справки

Хариус – это ценная пресноводная рыба семейства лососевых. Отличается удлиненным телом и большим, ярко окрашенным спинным плавником. В Украине проживает исключительно в горных реках Карпат (бассейны Тисы, Прута и Днестра) и занесена в Красную книгу Украины как исчезающий вид.

Хариус имеет серебристые бока с оливковым оттенком, небольшие черные пятнышки на теле, и большой парусообразный спинной пловец. Хвостовой и анальный плавники взрослых рыб бордовые. На спинном плавнике хорошо заметны несколько горизонтальных рядов округлых или удлиненных в вертикальном направлении пятен красного цвета с бирюзовым или фиолетовым оттенком.

Хариус европейский

Обычно хариус достигает длины 20–40 см и весит 300–600 г. Обитает этот вид в чистых, холодных и прозрачных реках с быстрым течением и каменистым дном.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве рыбак поймал редкую краснокнижную рыбу. Однако за отлов этих видов в Украине предусмотрено наказание в виде штрафа в десятки тысяч гривен и даже тюрьма.