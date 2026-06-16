Мало хто бачив це: у мережі показали рідкісний зліпок посмертної маски Лесі Українки (фото)

Українці відтворили обличчя поетеси за допомогою ШІ

У мережі Threads з’явилися кадри, які рідко можна побачити навіть у музейних архівах — зліпок посмертної маски Лесі Українки. Ця знахідка викликала хвилю обговорень.

Відповідне фото опублікував користувач під ніком "felix.redka". Цей артефакт майже не відомий широкій публіці.

Після цього українці звернулися до ChatGPT з проханням створити художню реконструкцію обличчя Лесі Українки на основі маски. Штучний інтелект згенерував варіант того, як могла виглядати поетеса, інтерпретуючи риси її обличчя.

Портрет Лесі Українки у зрілому віці від ШІ. Фото: Threads

Якщо порівняти результат із класичними портретами з підручників та архівних фото, то риси загалом залишаються впізнаваними — особливо форма носа, очей, брів і губ. Водночас варто врахувати, що найчастіше Леся Українка зображена в молодому віці, тоді як існують і фото зрілої поетеси. Саме тому візуальні збіги між реконструкцією ШІ та оригінальними зображеннями більш помітні у старших портретах.

Портрети поетеси в молодому та зрілому віці. Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про насичене життя матері Лесі Українки — Ольги Косач. Вона вивозила родинний архів, займалася лікуванням дітей і згодом була заарештована. Історія її долі поєднує важливі події та непрості випробування.