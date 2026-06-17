Стеклянные и деревянные кухонные столы теряют популярность: новый материал проще в уходе и практичнее

Новая поверхность вытесняет традиционные материалы

Традиционные стеклянные и деревянные столы могут постепенно утратить популярность в современных интерьерах. Уже к 2026 году их всё чаще будет заменять новый материал, сочетающий в себе прочность, минимализм и простоту в уходе.

Речь идет о столах из микроцемента. Материал устойчив к ежедневному использованию, не имеет швов и создает сплошную поверхность, которая выглядит более современно и визуально "расширяет" пространство, как написали в "Okdiario".

Среди основных преимуществ называют простой уход, практичность, высокую прочность и возможность создавать разные оттенки и текстуры. Это позволяет использовать микроцемент не только для столов, но и для кухонных островов и столешниц.

Стол из микроцемента. Фото: Эпицентр

Эксперты отмечают, что этот тренд связан с изменением подхода к оформлению жилья. Современные интерьеры становятся более открытыми: кухня, гостиная и рабочая зона объединены в одно пространство. Поэтому мебель должна быть не только красивой, но и функциональной.

Несмотря на это, деревянные и стеклянные столы не исчезают полностью — они остаются популярными благодаря своей классической эстетике. Однако микроцемент постепенно закрепляется в качестве одного из основных материалов в современном дизайне интерьера и, по прогнозам, станет ещё более популярным в ближайшие годы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что обычные душевые поддоны могут уйти в прошлое, а на смену им приходит новое решение, которое делает ванную комнату более удобной и простой в уходе.