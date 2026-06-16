Прожиточный минимум в Украине планируется повысить. Когда и какие выплаты возрастут вместе с ним
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Прожиточный минимум в Украине в 2027 и 2028 году планируется повысить. В следующем году для трудоспособных лиц он должен вырасти на 319 гривен.
Как пишет издание 7eminar.ua, Минфин письмом от 17.04.2026 №04110-08-6/10858 предоставил главным распорядителям бюджетных средств ориентировочные показатели для формирования бюджетных предложений на 2027-2029 годы. Среди прочего там указаны ожидаемые размеры прожиточного минимума.
Планируется, что в 2027-2029 годах размер прожиточного минимума будет повышаться темпами, на 2 процентных пункта превышающими показатель прогнозного индекса потребительских цен на соответствующий год. Прожиточный минимум составит:
На одного человека:
- 2027 год — 3 543
- 2028 год — 3 851
- 2029 год — 4 124
для детей до 6 лет:
- 2027 год — 3 110
- 2028 год — 3 381
- 2029 год — 3 621
для детей от 6 до 18 лет:
- 2027 год — 3 877
- 2028 год — 4 214
- 2029 год — 4 513
для трудоспособных лиц:
- 2027 год — 3 674
- 2028 год — 3 994
- 2029 год — 4 278
для лиц, потерявших трудоспособность:
- 2027 год — 2 865
- 2028 год — 3 114
- 2029 год — 3 335
Что такое прожиточный минимум
Это стоимостная оценка потребительской корзины, содержащей минимальные наборы пищевых продуктов, товаров и услуг, которые необходимы для обеспечения жизни и сохранения здоровья человека. К этому показателю у Украины привязан размер ряда социальных выплат.
Какой размер прожиточного минимума в Украине сейчас
Прожиточный минимум увеличился 1 января 2026 года. Сейчас он составляет:
- На одного человека в расчете на месяц (общий показатель) — 3 209 грн
- Дети до 6 лет — 2 817 грн
- Дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн
- Трудоспособные лица — 3 328 грн
- Лица, потерявшие трудоспособность — 2 595 грн
Какие выплаты растут вслед за прожиточным минимумом
Показатель прожиточного минимума берется за основу для определения размера ряда выплат. Если он увеличивается, также растут:
- минимальные пенсии;
- размер налоговых социальных льгот;
- суммы социальной помощи (для малоимущих, при рождении ребенка и т.п.);
- штрафы и государственное собрание, которые базируются на прожиточном минимуме для трудоспособных лиц.
Кроме того, прожиточный минимум для трудоспособных граждан оказывает влияние на расчет налоговой социальной льготы и максимальную базу для ЕСВ (единый социальный взнос). От него зависит и размер алиментов.
Каким был прожиточный минимум для трудоспособных лиц раньше
- 2025 год — 3 028 грн
- 2024 год — 3 028 грн
- 2023 год — 2 684 грн
- 2022 год — 2 684 грн
- 2021 год — 2 481 грн
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