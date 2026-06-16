Прожиточный минимум в Украине планируется повысить. Когда и какие выплаты возрастут вместе с ним

Он вырос в начале этого года

Прожиточный минимум в Украине в 2027 и 2028 году планируется повысить. В следующем году для трудоспособных лиц он должен вырасти на 319 гривен.

Как пишет издание 7eminar.ua, Минфин письмом от 17.04.2026 №04110-08-6/10858 предоставил главным распорядителям бюджетных средств ориентировочные показатели для формирования бюджетных предложений на 2027-2029 годы. Среди прочего там указаны ожидаемые размеры прожиточного минимума.

Планируется, что в 2027-2029 годах размер прожиточного минимума будет повышаться темпами, на 2 процентных пункта превышающими показатель прогнозного индекса потребительских цен на соответствующий год. Прожиточный минимум составит:

На одного человека:

2027 год — 3 543

2028 год — 3 851

2029 год — 4 124

для детей до 6 лет:

2027 год — 3 110

2028 год — 3 381

2029 год — 3 621

для детей от 6 до 18 лет:

2027 год — 3 877

2028 год — 4 214

2029 год — 4 513

для трудоспособных лиц:

2027 год — 3 674

2028 год — 3 994

2029 год — 4 278

для лиц, потерявших трудоспособность:

2027 год — 2 865

2028 год — 3 114

2029 год — 3 335

Что такое прожиточный минимум

Это стоимостная оценка потребительской корзины, содержащей минимальные наборы пищевых продуктов, товаров и услуг, которые необходимы для обеспечения жизни и сохранения здоровья человека. К этому показателю у Украины привязан размер ряда социальных выплат.

Какой размер прожиточного минимума в Украине сейчас

Прожиточный минимум увеличился 1 января 2026 года. Сейчас он составляет:

На одного человека в расчете на месяц (общий показатель) — 3 209 грн

Дети до 6 лет — 2 817 грн

Дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн

Трудоспособные лица — 3 328 грн

Лица, потерявшие трудоспособность — 2 595 грн

Какие выплаты растут вслед за прожиточным минимумом

Показатель прожиточного минимума берется за основу для определения размера ряда выплат. Если он увеличивается, также растут:

минимальные пенсии;

размер налоговых социальных льгот;

суммы социальной помощи (для малоимущих, при рождении ребенка и т.п.);

штрафы и государственное собрание, которые базируются на прожиточном минимуме для трудоспособных лиц.

Кроме того, прожиточный минимум для трудоспособных граждан оказывает влияние на расчет налоговой социальной льготы и максимальную базу для ЕСВ (единый социальный взнос). От него зависит и размер алиментов.

Каким был прожиточный минимум для трудоспособных лиц раньше

2025 год — 3 028 грн

2024 год — 3 028 грн

2023 год — 2 684 грн

2022 год — 2 684 грн

2021 год — 2 481 грн

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