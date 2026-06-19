Страшилки из детства про шаровую молнию — правда? Что делать при встрече с ней

Почему попытки справиться с редким атмосферным явлением могут лишь усилить опасность

Многие уверены, что шаровую молнию можно обезвредить с помощью ведра, если она попала в помещение. Но на деле механизм действий должен быть совершенно иной.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг.

"Если так случилось, что шаровая молния попала в помещение, человек должен не двигаться и ждать пока молния либо пойдет дальше, либо исчезнет. Ни в коем случае не нужно бежать – необходимо стоять не двигаясь", — отметил собеседник.

По его словам, продолжительность жизни шаровой молнии — от 10 до 60 секунд.

"То есть одну минуту стоять и никуда не двигаться. Вспомните детскую игру "Морская фигура замри", — объясняет эксперт.

Как действовать при появлении шаровой молнии. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Бросать на шаровую молнию ни в коем случае ничего нельзя. Шпиг называет сразу две причины:

чтобы поймать ее в ведро или накрыть пледом, будет сделано сразу несколько движений. Молния двигается быстрее, чем человек может убежать. Когда человек двигается, он создает потоки и завихрения воздуха, на которые шаровая молния может реагировать и двигаться в их сторону

если использовать пластиковое ведро, оно может мгновенно расплавиться под воздействием высокой температуры. В случае более сильного воздействия материал способен разлететься по помещению. Если говорить о пледе и любой ткани, она может загореться и стать источником пожара, так как температура шаровой молнии может достигать нескольких тысяч градусов.

Что такое шаровая молния. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, откуда на самом деле бьет молния. Ученый рассказал о главной ошибке восприятия.