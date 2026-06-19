Страшилки з дитинства про кульову блискавку – правда? Що робити при зустрічі з нею

Чому спроби впоратися з рідкісним атмосферним явищем можуть лише посилити небезпеку

Багато хто впевнений, що кульову блискавку можна знешкодити за допомогою відра, якщо вона потрапила до приміщення. Але насправді механізм дій має бути зовсім інший.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг.

"Якщо так сталося, що кульова блискавка потрапила до приміщення, людина повинна не рухатися і чекати доки блискавка або піде далі, або зникне. У жодному разі не потрібно бігти — необхідно стояти не рухаючись", — зазначив співрозмовник.

За його словами, тривалість життя кульової блискавки – від 10 до 60 секунд.

"Тобто одну хвилину стояти і нікуди не рухатися. Згадайте дитячу гру "Морська фігура замри", — пояснює експерт.

Як діяти у разі кульової блискавки. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Кидати на кульову блискавку в жодному разі нічого не можна. Шпиг називає одразу дві причини:

щоб упіймати її у відро або накрити пледом, буде зроблено одразу декілька рухів. Блискавка рухається швидше, ніж людина може втекти. Коли людина рухається, вона створює потоки та завихрення повітря, на які кульова блискавка може реагувати та рухатися в їхній бік.

якщо використовувати відро, воно може миттєво розплавитися під впливом високої температури. У разі сильнішого впливу матеріал здатний розлетітися по приміщенню. Якщо говорити про плед і будь-яку тканину, вона може спалахнути і стати джерелом пожежі, оскільки температура кульової блискавки може досягати кількох тисяч градусів.

Що таке кульова блискавка | Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

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