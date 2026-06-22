Скачек напряжения и выжженные порты: безопасно ли пользоваться Wi-Fi во время грозы

Метеоролог объяснил, в каких случаях бытовая техника может пострадать от удара молнии, а когда риски минимальны

В Украине начался сезон летних гроз, традиционно представляющих угрозу для бытовой электроники. Многие пользователи до сих пор спорят, нужно ли выключать домашние гаджеты и Wi-Fi роутеры во время непогоды, чтобы уберечь их от выведения из строя.

О реальных угрозах и способах защиты техники в интервью "Телеграфу" рассказал Виталий Шпиг, метеоролог, кандидат географических наук и заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины.

Два пути опасности: как молния "убивает" роутеры

По словам метеоролога, первая опасность связана с обычными линиями электропередач, особенно в частном секторе без громоотводов. Если разряд попадает рядом с домом, с большой вероятностью могут образовываться боковые разряды, которые коснутся провода.

"По линии электропередач этот мощный скачок напряжения пойдет в сеть, сеть именно этого дома. Например: вот обычный дом, от линии электропередач, что на улице, подведены провода через столб, который во дворе стоит, и дальше к дому. Если молния попадет в землю между этим столбом и домом, одно из ее ответвлений может пойти на провода, которые идут на счетчик, и вот таким способом попадет на роутер и приведет к его выводу из строя", – объясняет специалист.

Второй путь поражения связан напрямую с интернет-коммуникациями. Если провайдер заводит в квартиру обычный медный кабель (витую пару), высоковольтный импульс может выжечь WAN-порты на роутере. Более того, под угрозой оказывается и вся компьютерная техника, подключенная к роутеру через LAN-кабели.

Когда роутер обязательно нужно выключить из розетки

Эксперт отмечает, что на короткий промежуток времени — например, проверить почту — включить интернет можно, но только при условии, что грозовая ячейка находится на расстоянии, а не прямо над вами.

"Если грозовая ячейка над домом — и неважно, это дом частный или многоэтажный — лучше не рисковать ", — предупреждает Виталий Шпиг.

Защищенность самого здания не гарантирует безопасность Интернета. Как отметил метеоролог, в Украине интернет-провайдеры в частном секторе могут прокладывать сети, используя опоры линий электропередач (обычные уличные столбы), а между крышами многоэтажных домов сетевые кабели могут быть натянуты с использованием специальных тросов, закрепленных между техническими помещениями, то есть и в первом, и во втором случаях, есть открытые участки, в которые потенциально может произойти попадание разряда, то есть риск повреждения техники остается.

Почему владельцы оптоволокна могут "спать спокойно"

В то же время эксперт отметил, что массовые разрушения инфраструктуры и отключение электроэнергии, которые, к сожалению, с началом полномасштабной войны в 2022 году стали частью нашей жизни, заставили украинский рынок интернета качественно эволюционировать. Многие компании массово перешли на оптоволоконные кабели, оказавшиеся абсолютно безопасными во время непогоды.

"В случае их использования риск попадания молнии исключен. Поскольку идеология, физическая природа этого вида кабелей — она исключает использование металла. В оптоволокне передача сигнала осуществляется путем передачи светового импульса. То есть ответ такой: если пользователь знает, что у него оптоволокно идет к его роутеру, он может спать спокойно", — подытожил Виталий Шпиг.

Ранее эксперт рассказывал "Телеграфу", откуда на самом деле бьет молния. И действительно ли существует такое атмосферное явление, как шаровая молния.