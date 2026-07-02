Уберите ножницы! Есть всего видов 5 растений, которые можно обрезать в июле

В середине лета большинство растений лучше не трогать, но эти исключения все же можно обрезать

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Июль — время, когда обрезку следует ограничивать. Нельзя обрезать растения просто потому, что вы еще этого не делали в этом сезоне. Обрезка также открывает раны, которые могут быть уязвимы для вредителей или вирусных или грибковых инфекций, особенно если лето влажное. Обрезайте только то, что необходимо.

Есть 5 позиций, обрезка которых допустима в середине лета:

Живая изгородь. К этому времени такие растения для живой изгороди, как самшит, тис и другие, уже выпустили новые побеги и окрепли. Поэтому, если вы хотите придать им форму или размер, вы все еще можете безопасно их обрезать. Многолетние цветы, цветущие в начале лета. Обрезка в середине лета стимулирует активный рост новых побегов и цветение у некоторых травянистых многолетников, таких как шалфей, котовник и полынь. Если период цветения уже прошел, можно подрезать растения, чтобы стимулировать дальнейшее цветение. Розы. Многим видам роз, например, кустовым, полезна летняя обрезка, которая стимулирует второе обильное цветение. Плетистые розы, имеющие длинные побеги, также можно обрезать сейчас, если им это необходимо. Весеннецветущие кустарники, такие как сирень или форзиция. Можете обрезать их сейчас, чтобы придать форму. В противном случае, обрезку придется отложить до следующего года. Поврежденные растения или растения, представляющие опасность. Не откладывайте обрезку, если видите растение, представляющее опасность, например, ветку, свисающую над подъездной дорожкой, или мешающий сучок. Обрежьте растение сразу же и не беспокойтесь о том, чтобы дождаться "идеального" времени. Безопасность всегда на первом месте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие культуры еще можно посадить в июле.