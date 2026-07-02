Уберите ножницы! Есть всего видов 5 растений, которые можно обрезать в июле
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В середине лета большинство растений лучше не трогать, но эти исключения все же можно обрезать
Июль — время, когда обрезку следует ограничивать. Нельзя обрезать растения просто потому, что вы еще этого не делали в этом сезоне. Обрезка также открывает раны, которые могут быть уязвимы для вредителей или вирусных или грибковых инфекций, особенно если лето влажное. Обрезайте только то, что необходимо.
Есть 5 позиций, обрезка которых допустима в середине лета:
- Живая изгородь. К этому времени такие растения для живой изгороди, как самшит, тис и другие, уже выпустили новые побеги и окрепли. Поэтому, если вы хотите придать им форму или размер, вы все еще можете безопасно их обрезать.
- Многолетние цветы, цветущие в начале лета. Обрезка в середине лета стимулирует активный рост новых побегов и цветение у некоторых травянистых многолетников, таких как шалфей, котовник и полынь. Если период цветения уже прошел, можно подрезать растения, чтобы стимулировать дальнейшее цветение.
- Розы. Многим видам роз, например, кустовым, полезна летняя обрезка, которая стимулирует второе обильное цветение. Плетистые розы, имеющие длинные побеги, также можно обрезать сейчас, если им это необходимо.
- Весеннецветущие кустарники, такие как сирень или форзиция. Можете обрезать их сейчас, чтобы придать форму. В противном случае, обрезку придется отложить до следующего года.
- Поврежденные растения или растения, представляющие опасность. Не откладывайте обрезку, если видите растение, представляющее опасность, например, ветку, свисающую над подъездной дорожкой, или мешающий сучок. Обрежьте растение сразу же и не беспокойтесь о том, чтобы дождаться "идеального" времени. Безопасность всегда на первом месте.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие культуры еще можно посадить в июле.