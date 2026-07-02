Заберіть ножиці! Є всього видів 5 рослин, які можна обрізати у липні

У середині літа більшість рослин краще не чіпати, але ці винятки все ж таки можна обрізати

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Липень — час, коли обрізання слід обмежувати. Не можна обрізати рослини просто тому, що ви ще цього не робили цього сезону. Обрізка також відкриває рани, які можуть бути вразливими для шкідників, вірусних або грибкових інфекцій, особливо якщо вологе літо. Обрізайте лише те, що потрібно.

Є 5 позицій, обрізка яких допустима в середині літа:

Жива огорожа. До цього часу такі рослини для живоплоту, як самшит, тис та інші, вже випустили нові пагони та зміцніли. Тому, якщо ви хочете надати їм форму або розміру, ви все ще можете безпечно обрізати їх. Багаторічні квіти, що цвітуть на початку літа. Обрізка в середині літа стимулює активне зростання нових пагонів і цвітіння у деяких трав’янистих багаторічників, таких як шавлія, котівник і полин. Якщо період цвітіння вже минув, можна підрізати рослини, щоб стимулювати подальше цвітіння. Троянди. Багатьом видам троянд, наприклад, кущовим, корисна літня обрізка, яка стимулює друге рясне цвітіння. Плетисті троянди, що мають довгі пагони, також можна обрізати зараз, якщо їм це необхідно. Весняноквітучі чагарники, такі як бузок або форзиція. Можете обрізати їх зараз, щоб надати форму. Інакше обрізку доведеться відкласти до наступного року. Пошкоджені рослини або рослини, що становлять небезпеку. Не відкладайте обрізку, якщо бачите рослину, що становить небезпеку, наприклад, гілку, що звисає над під’їзною доріжкою, або сучок, що заважає. Обріжте рослину відразу і не турбуйтеся про те, щоб дочекатися "ідеального" часу. Безпека завжди на першому місці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які культури ще можна посадити у липні.