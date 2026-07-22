Исчезнет уже к 2028 году? Какая популярная профессия в Украине уходит в прошлое

Технологии уже сейчас забирают на себя часть работы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Одна из самых популярных профессий в Украине уже через несколько лет может стать неактуальной. Работа людей в этой сфере может достаться искусственному интеллекту.

Такой прогноз дал ИИ Gemini по запросу "Телеграфа". Речь об операторах колл-центров первой линии (специалистах базовой поддержки).

По мнению искусственного разума, эта профессия может потерять свою актуальность уже к 2028 году. Причина — вытеснение технологиями.

"Сфера первичной клиентской поддержки подвергается самому быстрому и радикальному вытеснению благодаря искусственному интеллекту", — считает ИИ.

Подробнее:

Современные голосовые и текстовые боты уже сейчас умеют без проблем распознавать речь человека, контекст и даже эмоциональное состояние клиента, а поэтому могут решить большую часть стандартных запросов к техподдержке.

ИИ-ассистент работает круглосуточно без выходных, перерывов и больничных, обрабатывая тысячи звонков одновременно по цене, которая в разы ниже зарплаты и аренды офиса.

Тенденция уже прослеживается в украинском бизнесе: крупные компании все активнее заменяют свою первичную линию звонков ИИ-ассистентами.

Вывод: ИИ считает, что профессия необязательно "вымрет", однако классическая схема "человека на телефоне с ответами по шаблону", вероятнее всего, останется в прошлом. Люди, добавляет Gemini, в таком случе останутся на второй и третьей линиях поддержки — для разрешения более сложных задач.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший управляющий несколькими магазинами "АТБ" рассказал, почему в час пик работает только одна касса.