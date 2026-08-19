37 миллионов "пропали" по дороге: какие фирмы фигурируют в хищении донорской помощи Украине

Это дело может иметь серьезные последствия для международного имиджа Украины

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Бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Баньков оказался в центре громкого расследования НАБУ и САП о присвоении 37 миллионов гривен пожертвований, собранных для Украины в начале полномасштабного вторжения. Через общественную организацию "Центр содействия международному сотрудничеству" (ЦСМС) часть средств перевели на счет фирмы, которой руководил вероятный родственник одного из основателей ОО.

Подробнее читайте в материале "Телеграф": В МИД разворовывали помощь Украине? Стали известны детали расследования НАБУ и имена фигурантов

Как выводили деньги

По данным следствия, Баньков подписал меморандум с общественной организацией "Центр содействия международному сотрудничеству" (ЦСМС), связываемой с Евгением Липовенко и адвокатом Владиславом Резниковым. Через эту схему средства от Посольства Украины в Японии и американской организации RDI направлялись на счета ОО.

Часть денег оттуда перевели на счета ООО "Корд Системс" — компании, которой на тот момент руководил Виталий Липовенко. У него та же фамилия и отчество, что и у основателя ЦСМС, а сам Евгений Липовенко декларировал доход именно от "Корд системс". В то же время, родственную связь между мужчинами "Телеграф" подтвердить не смог.

Александр Баньков

Компанию переписали на подставного владельца

Еще до того, как расследованием занялось НАБУ, в 2024 году фирму переоформили на 70-летнего киевлянина Валерия Малахова, официально числящегося владельцем 426 обществ. Это классическая схема для "утилизации" компаний, которые невозможно просто закрыть из-за обязательной ликвидационной налоговой проверки. "Корд Системс" также переименовали в "Скверкубис" и перерегистрировали из Киева в Кривой Рог, по адресу: ул. Соборности, 12, где уже зарегистрирована 391 компания.

Среди возможных партнеров ОО в следствии также фигурирует ООО "Институт когнитивного моделирования" – структура, которую создал псевдопсихолог Спартак Суббота, выехавший за границу после скандалов с его образованием. В 2020-2022 годах директором института была Светлана Павелецкая, жена бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы.

"Институт" занимался пиар-сопровождением ряда ведомств и сотрудничал с нардепами от ОПЗЖ и "Слуги народа". В настоящее время компанию переоформили в гражданина Узбекистана Тешабоева Баходиржона и переименовали в "Премиумгод". Прямых доказательств перевода средств ГО как раз на счета фирмы Павелецкой "Телеграф" не нашел.

Кроме "Института", ЦСМС также сотрудничала с пиар-агентством Postmen ("Постмен-Украина") – какие услуги оказывались и кем оплачивались, пока не известно.

Как выводили деньги. Инфографика "Телеграфа"

Следует отметить, что это дело лишь небольшая часть рынка грантов и донорской помощи в сотни миллионов гривен, где годами средства международных партнеров оседали в малоэффективных медиапроектах, рейтингах и публичных мероприятиях в узком кругу связанных структур.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о заместительнице главы ОП Ирине Мудрой, которая стала фигуранткой расследования НАБУ.