Укр

Почему рожденные в 1950–70-х спокойнее молодежи: как они приобрели этот навык

Автор
Марина Бондаренко ,
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Автор
Как опыт советского краха сделал людей того времени психологически сильнее
Как опыт советского краха сделал людей того времени психологически сильнее. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пережитые потрясения повлияли на их характер

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Почему одни люди сохраняют спокойствие даже во время масштабных кризисов, в то время как другие быстро поддаются панике. Ответ может кроться не только в характере, но и в жизненном опыте целого поколения.

Психолог и психотерапевт, член Европейской ассоциации транзактного анализа Сергей Твардиевич в комментарии "Телеграфу" объяснил, почему люди, родившиеся в 50–70-е годы, часто спокойнее реагируют на современные кризисы.

По его словам, главная причина – жизненный опыт масштабных изменений. Это поколение пережило перестройку, распад советской системы и полное изменение социальных правил. Такие события сформировали у них внутреннюю устойчивость и понимание, что даже самые сложные периоды со временем проходят.

То есть люди, которые уже проходили из-за серьезных исторических изломов, иначе воспринимают ежедневные стрессы. То, что для младших поколений может выглядеть серьезным кризисом, для них часто является временной ситуацией.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему люди, родившиеся в 1950-70-х годах, часто опровергают распространенные представления о возрасте. Психолог объяснил, какая черта помогает им оставаться устойчивыми к жизненным вызовам и уверенно адаптироваться к переменам.

Теги:
#Стресс #Психология #Устойчивость