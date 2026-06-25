Почему у одних хозяек на кухне всегда бардак, а у других — порядок: 5 секретных правил чистоты

Визуальный шум влияет на настроение и продуктивность

Беспорядок на столешнице делает кухню гораздо менее функциональной. Однако существуют несколько легких правил, которые помогут поддерживать порядок.

Об этом пишет сайт Real Simple.

Проведите аудит бытовой техники

Мелкие кухонные приборы могут занимать много ценного места на столешницах, и часто именно они являются причиной захламленности столешниц. Проведите инвентаризацию бытовой техники, которая сейчас находится на ваших столешницах, и если она не используется ежедневно — или почти ежедневно — пора найти ей новое место в шкафах.

Попробуйте метод с подносами

Кулинарные масла, специи или ингредиенты для кофе легко могут привести к беспорядку. Используйте декоративные подносы или органайзеры. Если собрать солонку, бутылку с маслом и салфетницу на один красивый поднос, они будут восприниматься как один аккуратный элемент декора, а не как разбросанный хлам.

Уберите лишние предметы декора

Эстетика кухни важна, но слишком много безделушек, картин или других вещей только создают визуальный беспорядок. Это не значит, что на вашей кухне не может быть красивых предметов, но ищите вещи, которые сочетают в себе форму и функцию.

Уберите все "не местное"

Порой на кухне хранятся предметы, которые с ней не связаны, например, зарядные устройства, электроника, почта и документы. Найдите им место в других комнатах.

Следите за чистотой посуды

Грязная посуда, как правило, является главным источником беспорядка на кухне. Если у вас нет времени помыть её сразу, аккуратно сложите ее в раковину или загрузите в посудомоечную машину, чтобы освободить рабочую поверхность

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