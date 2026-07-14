Почему в этом году массово закрывают городские пляжи: названы главные причины

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В 2026 году большинство городских пляжей в Украине остаются закрытыми. Война, как оказалось, является далеко не единственной причиной этого.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала гинеколог Анна Чепижная.

Среди главных причин, по которым многие украинские пляжи оказались закрытыми, эксперт называет следующие:

Анна Чепижная

неудовлетворительное качество воды;

бактериальное загрязнение;

цветение водоемов;

неудовлетворительное санитарное состояние территорий;

отсутствие спасателей;

риски безопасности из-за военного положения (необследованное дно, минная опасность в отдельных регионах).

Закрытые пляжи

Ранее "Телеграф" рассказывал об одном из самых красивых, но малоизвестных озер Волыни, расположенном в получасе езды от Луцка. В 35 км от областного центра по трассе на Владимир-Волынский раскинулось живописное Окорское озеро.

Также "Телеграф" писал о том, что на Полесье скрывается уникальное карстовое Засветское озеро. Оно впечатляет прозрачной водой, плавучим островом и многочисленными легендами. Водоем называют одним из самых интересных природных жемчужин украинского Полесья.