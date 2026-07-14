Почему в этом году массово закрывают городские пляжи: названы главные причины
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В 2026 году большинство городских пляжей в Украине остаются закрытыми. Война, как оказалось, является далеко не единственной причиной этого.
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала гинеколог Анна Чепижная.
Среди главных причин, по которым многие украинские пляжи оказались закрытыми, эксперт называет следующие:
- неудовлетворительное качество воды;
- бактериальное загрязнение;
- цветение водоемов;
- неудовлетворительное санитарное состояние территорий;
- отсутствие спасателей;
- риски безопасности из-за военного положения (необследованное дно, минная опасность в отдельных регионах).
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