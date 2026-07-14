Чому цього року масово закривають міські пляжі: названо головні причини
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У 2026 році більшість міських пляжів в Україні залишаються закритими. Війна, як виявилось, є далеко не єдиною причиною цього.
Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла гінекологиня Анна Чепіжна.
Серед головних причин, через які багато українських пляжів виявилися закритими, експерт називає такі:
- незадовільна якість води;
- бактеріальне забруднення;
- цвітіння водойм;
- незадовільний санітарний стан територій;
- відсутність рятувальників;
- ризики безпеки через воєнний стан (необстежене дно, мінна небезпека в окремих регіонах).
Раніше "Телеграф" розповідав про одне з найкрасивіших, але маловідомих озер Волині розташоване за пів години їзди від Луцька. В 35 км від обласного центру по трасі на Володимир-Волинський розкинулося мальовниче озеро Окорське.
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