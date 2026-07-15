Поколение 1945-1965 годов имеет одну особую черту: какую именно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Психологи назвали особенность характера, помогающую им держаться
Люди, рожденные в период с 1945 по 1965 год, могли сформировать особую эмоциональную устойчивость благодаря условиям, в которых они росли.
Психологи из "Оk Diario" считают, что сложный исторический период научил это поколение более спокойно реагировать на проблемы и лучше справляться с жизненными вызовами.
Исследователи связывают эту особенность с теорией социально-эмоциональной избирательности, разработанной психологом Лаурой Карстенсен из Стэнфордского университета. Согласно этой теории, люди, сталкивающиеся с нестабильностью или ощущением ограниченности времени, начинают больше ценить важные вещи и меньше тратить энергию на второстепенные конфликты.
Это поколение росло в период после войн и крупных социальных перемен, когда многим семьям приходилось преодолевать трудности, нехватку ресурсов и неопределенность. По мнению психологов, такой опыт мог помочь им развить навыки адаптации и выносливость.
Среди главных эмоциональных преимуществ этого поколения специалисты называют:
- умение расставлять приоритеты – они лучше понимают, какие проблемы действительно достойны внимания;
- психологическая устойчивость — сложный опыт в молодые годы помог им легче переживать трудности;
- сдержанность и конфиденциальность — многие представители поколения привыкли не выносить личные проблемы на всеобщее обозрение.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что поколение 50-70-х имеет преимущество, которое современная молодежь постепенно теряет.