Поколение 1945-1965 годов имеет одну особую черту: какую именно

Психологи назвали особенность характера, помогающую им держаться

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Люди, рожденные в период с 1945 по 1965 год, могли сформировать особую эмоциональную устойчивость благодаря условиям, в которых они росли.

Психологи из "Оk Diario" считают, что сложный исторический период научил это поколение более спокойно реагировать на проблемы и лучше справляться с жизненными вызовами.

Исследователи связывают эту особенность с теорией социально-эмоциональной избирательности, разработанной психологом Лаурой Карстенсен из Стэнфордского университета. Согласно этой теории, люди, сталкивающиеся с нестабильностью или ощущением ограниченности времени, начинают больше ценить важные вещи и меньше тратить энергию на второстепенные конфликты.

Это поколение росло в период после войн и крупных социальных перемен, когда многим семьям приходилось преодолевать трудности, нехватку ресурсов и неопределенность. По мнению психологов, такой опыт мог помочь им развить навыки адаптации и выносливость.

Девушка сидит за партой. Фото: azedu.az

Среди главных эмоциональных преимуществ этого поколения специалисты называют:

умение расставлять приоритеты – они лучше понимают, какие проблемы действительно достойны внимания;

– они лучше понимают, какие проблемы действительно достойны внимания; психологическая устойчивость — сложный опыт в молодые годы помог им легче переживать трудности;

— сложный опыт в молодые годы помог им легче переживать трудности; сдержанность и конфиденциальность — многие представители поколения привыкли не выносить личные проблемы на всеобщее обозрение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что поколение 50-70-х имеет преимущество, которое современная молодежь постепенно теряет.