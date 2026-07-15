Покоління 1945-1965 років має одну особливу рису: яку саме

Психологи назвали особливість характеру, яка допомагає їм триматися

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Люди, народжені у період з 1945 до 1965 року, могли сформувати особливу емоційну стійкість завдяки умовам, у яких вони росли.

Психологи з "Оk Diario" вважають, що складний історичний період навчив це покоління спокійніше реагувати на проблеми та краще справлятися з життєвими викликами.

Дослідники пов’язують цю особливість із теорією соціально-емоційної вибірковості, яку розробила психологиня Лаура Карстенсен зі Стенфордського університету. Згідно з цією теорією, люди, які стикаються з нестабільністю або відчуттям обмеженого часу, починають більше цінувати важливі речі та менше витрачати енергію на другорядні конфлікти.

Це покоління зростало у період після воєн і великих соціальних змін, коли багатьом сім’ям доводилося долати труднощі, нестачу ресурсів і невизначеність. На думку психологів, такий досвід міг допомогти їм розвинути навички адаптації та витривалість.

Дівчина сидить за партою. Фото: azedu.az

Серед головних емоційних переваг цього покоління фахівці називають:

вміння розставляти пріоритети — вони краще розуміють, які проблеми справді варті уваги;

— вони краще розуміють, які проблеми справді варті уваги; психологічну стійкість — складний досвід у молоді роки допоміг їм легше переживати труднощі;

— складний досвід у молоді роки допоміг їм легше переживати труднощі; стриманість і приватність — багато представників покоління звикли не виносити особисті проблеми на загальний огляд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що покоління 50-70-х має перевагу, яку сучасна молодь поступово втрачає.