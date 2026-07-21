Шкідливі звички не завада? Столітня американка розкрила секрет свого довгого життя
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Жінка вибрала для себе баланс
Багато хто мріє дожити до ста років і думає, що задля цього доведеться обмежувати себе в усьому, сидіти на суворих дієтах і відмовитися від усіх радостей. Але 100-річна американка своїм прикладом довела, що це зовсім не так.
Про це пише Los Andes. Жителька Техасу Джоан Ейхнер відзначила свій віковий ювілей і чесно зізналася: прямо зараз вона почувається щасливішою, ніж будь-коли.
Як виявилося, замість суворих заборон американка обрала для себе розумний баланс та активний спосіб життя:
- Спорт та спілкування: одним з її улюблених занять є аквааеробіка тричі на тиждень. Для неї це не просто тренування, а чудова нагода поспілкуватися з друзями та тренером.
- Зарядка для мозку: Щодня Джоан розгадує кросворди, читає свіжі газети, гуляє ботанічним садом і ходить на зустрічі з друзями.
- Проста та натуральна їжа: Зроставши в сільській місцевості, вона виробила звичку їсти свіжі продукти, і цю звичку зберігає досі. Її раціон складається здебільшого з фруктів, овочів, невеликої кількості м’яса, продуктів, приготованих з натуральних інгредієнтів. Такий режим харчування дозволяє їй дотримуватись збалансованої дієти без крайніх обмежень.
- Маленькі радості без почуття провини: Вино та шоколад також займають своє місце. Хоча вона намагається харчуватися правильно і залишатися активною, Джоан не вважає за потрібне відмовляти собі у всіх улюблених ласощах.
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