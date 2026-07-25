Копеечное средство вернет полотенцам мягкость: что добавить в стиральную машину

Со временем даже самые качественные махровые полотенца могут потерять свое главное преимущество – мягкость.

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Ткань становится жесткой на ощупь, хуже впитывает воду, а после стирки уже не дарит то же чувство свежести и уюта. Многие считают, что если полотенце стало грубым, то оно просто износилось и пора его заменить. Но торопиться с выводами не стоит. Часто проблема вовсе не в возрасте текстиля, а в том, что внутри волокна накапливаются остатки стирального средства, кондиционера, кожного жира и минералов из жесткой воды.

Впоследствии на ткани образуется своеобразный налет, из-за которого волокна теряют свою мягкость, а полотенце – способность хорошо впитывать влагу. Впрочем, вернуть ему прежний вид можно с помощью простого и недорогого средства. Об этом говорится на портале "Express".

Что поможет вернуть полотенцам мягкость

Речь идет о кристаллах соды — доступном средстве, которое часто используют для глубокой очистки тканей. Они помогают удалить накопившиеся загрязнения и остатки моющих средств, которые обычная стирка может не вымыть полностью.

Для такой очистки полотенца рекомендуют стирать отдельно от одежды и постельного белья. Это не только поможет лучше постирать ткань, но и уменьшит количество ворса и мелких волокон, которые могут оседать на полотенцах во время совместной стирки.

Загрузите полотенца в стиральную машину, добавьте простое стиральное средство и примерно столовую ложку кристаллов соды. А вот от кондиционера на этот раз лучше отказаться. Несмотря на приятный аромат и мягкость сразу после стирки, он может оставлять на волокнах тонкий слой, который со временем ухудшает способность полотенца впитывать воду.

Для глубокой очистки можно выбрать режим с температурой около 60 градусов, если это позволяет этикетка на изделии. После основного цикла лучше добавить еще одно полоскание — оно поможет удалить остатки стирального средства и соды из ткани.

Не менее важна правильная сушка

Даже идеально выстиранное полотенце может быстро потерять свежесть, если его неправильно высушить. После стирки не стоит оставлять текстиль надолго в барабане стиральной машины – влажная среда способствует появлению затхлого запаха.

Лучший вариант – хорошо проветриваемое место или свежий воздух. Если сушите полотенца в помещении, позаботьтесь о достаточной циркуляции воздуха. Также можно использовать сушильную машину, если это позволяет изготовитель текстиля.

Следует помнить и о простом правиле: не нужно набивать стиральную машину полотенцами до отказа. Ткани необходимо достаточно места, чтобы вода и моющее средство могли свободно проходить через волокна. Перегруженный барабан не только ухудшает качество стирки, но может оставлять полотенца недостаточно выполоскаными.

Если любимые полотенца вдруг стали жесткими и перестали хорошо впитывать воду, не спешите отправлять их в мусорку. Иногда им нужно не обновление, а обычная глубокая очистка. Доступное средство, правильный режим стирки и тщательное полоскание могут помочь избавиться от накопленных остатков и вернуть ткани приятную мягкость.

А главное — не злоупотреблять кондиционером и не забывать регулярно стирать полотенца отдельно от другого текстиля. Так они будут дольше оставаться свежими, мягкими и лучше выполнять свою главную функцию — быстро впитывать влагу.