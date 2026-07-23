В "АТБ" цены на мороженое упали почти втрое: у вас есть неделя

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В сети супермаркетов "АТБ" обновились еженедельные акции. Большие скидки установили, в частности, на популярное мороженое.

Об этом сообщает "Телеграф". Купить товар с дисконтом можно будет до 28 июля.

Детальнее в материале: "Цены в "АТБ" посыпались: что продают со скидками более 50%".

Именно в отделе с мороженым на этой неделе сосредоточен самые громкие скидки. Некоторые товары можно приобрести почти в три раза дешевле.

Что продают по акции:

Мороженое Magnat – сорбет манго-апельсин и Raspberry Cheesecake – подешевело на 55%, до 103,90 гривны.

– сорбет манго-апельсин и Raspberry Cheesecake – подешевело на 55%, до 103,90 гривны. Пломбир "Киевский" в вафельном стаканчике стоит 18,30 грн со скидкой 55%, а с фисташкой или без сахара — от 26,50 до 36,30 грн.

в вафельном стаканчике стоит 18,30 грн со скидкой 55%, а с фисташкой или без сахара — от 26,50 до 36,30 грн. Мороженое "Рудь" 100% и со вкусом черники-ежевики продают со скидкой 50%, за 68,90 и 75,90 грн соответственно.

Скидки в АТБ

Зачем магазины делают скидки?

Есть сразу несколько причин, по которым супермаркеты делают выгодные предложения для покупателей:

Освобождение места. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки побуждают людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона на менее популярные товары снижают цены, чтобы ускорить продажи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший управляющий несколькими магазинами "АТБ" рассказал, почему в час пик работает только одна касса.