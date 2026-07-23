Чтобы вас не испугать: вот почему хек всегда продают в магазинах без головы (фото)

Причин для этого несколько и одна из них вас удивит

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Многие украинцы регулярно покупают хека, даже не задумываясь, почему эта популярная рыба почти никогда не продается с головой. На самом деле это не случайность, а решение, объясняемое сразу несколькими факторами.

Подробнее о них расскажет "Телеграф".

Наиболее неожиданная причина связана с внешним видом рыбы. Хек хищник с большими глазами и несколькими рядами острых зубов, из-за чего его голова выглядит довольно жутко. Именно поэтому производители считают, что такой вид может отпугнуть покупателей, особенно детей.

Выглядит не очень привлекательно

Впрочем, дело не только в эстетике, но и в размерах головы. Она занимает значительную часть веса рыбы, но почти не содержит съедобного мяса. Производителям значительно выгоднее удалить ее сразу после отлова, чтобы не тратить средства на транспортировку и замораживание части, практически не используемой при приготовлении блюд.

Еще одна веская причина – свежесть. Именно голова и внутренности начинают портиться быстрее всего, поэтому их удаляют сразу после отлова. Это помогает дольше сохранить качество тушки при длительной транспортировке и замораживании, ведь большинство хека попадает в магазины уже в замороженном виде.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", эту ошибку совершают почти все: шеф-повар раскрыл секрет идеально хрустящей рыбы.