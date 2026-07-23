Щоб вас не налякати: ось чому хек у магазинах завжди продають без голови (фото)

Причин для цього є декілька і одна з них вас здивує

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Багато українців регулярно купують хека, навіть не замислюючись, чому ця популярна риба майже ніколи не продається з головою. Насправді це не випадковість, а рішення, яке пояснюється відразу кількома факторами.

Докладніше про них розповість "Телеграф".

Найбільш несподівана причина пов'язана із зовнішнім виглядом риби. Хек є хижаком із великими очима та кількома рядами гострих зубів, через що його голова виглядає досить моторошно. Саме тому виробники вважають, що такий вигляд може відлякати покупців, особливо дітей.

Виглядає не дуже привабливо

Втім, справа не лише в естетиці, а й у розмірах голови. Вона займає значну частину ваги риби, але майже не містить їстівного м'яса. Виробникам значно вигідніше видалити її ще після вилову, щоб не витрачати кошти на транспортування та заморожування частини, яка практично не використовується під час приготування страв.

Ще одна вагома причина – свіжість. Саме голова та нутрощі починають псуватися найшвидше, тому їх видаляють одразу після вилову. Це допомагає довше зберегти якість тушки під час тривалого транспортування та заморожування, адже більшість хека потрапляє до магазинів уже у замороженому вигляді.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", цю помилку роблять майже всі: шеф-кухар розкрив секрет ідеально хрусткої риби.